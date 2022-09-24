На окупованих Росією територіях Запорізької та Херсонської областей чоловікам призовного віку, що відмовились від громадянства України та отримали російські паспорти окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Про яку кількість людей йдеться невідомо.

«Військовослужбовці російських окупаційних військ продовжують чинити протиправні дії стосовно цивільного населення та займаються мародерством. Так, за наявною інформацією, в Мелітополі, так звані «кадирівці» захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки та намагаються розпродати майно», – додають у штабі.

Перевірити ці дані з інших джерел наразі неможливо.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня президент Росії і воєнний злочинець Владімір Путін оголосив проведення у країні часткової мобілізації і підписав відповідний указ. Міністр оборони Сєргей Шойгу заявляв, що в рамках «часткової мобілізації» планують призвати 300 тисяч осіб.