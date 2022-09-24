На Херсонщині та Запоріжжі чоловікам, які отримали російські паспорти, вручають повістки
На окупованих Росією територіях Запорізької та Херсонської областей чоловікам призовного віку, що відмовились від громадянства України та отримали російські паспорти окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Про яку кількість людей йдеться невідомо.
«Військовослужбовці російських окупаційних військ продовжують чинити протиправні дії стосовно цивільного населення та займаються мародерством. Так, за наявною інформацією, в Мелітополі, так звані «кадирівці» захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки та намагаються розпродати майно», – додають у штабі.
Перевірити ці дані з інших джерел наразі неможливо.
Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня президент Росії і воєнний злочинець Владімір Путін оголосив проведення у країні часткової мобілізації і підписав відповідний указ. Міністр оборони Сєргей Шойгу заявляв, що в рамках «часткової мобілізації» планують призвати 300 тисяч осіб.