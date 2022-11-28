Знищена російська військова техніка

У Луганській області один із підрозділів російських окупаційних військ за минулий тиждень втратив до 70% особового складу. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 28 листопада.

Як розповіли у відомстві, українським військовим також вдалося підтвердити ураження пункту управління ворога в районі Бабиного Херсонської області. Там бійці ЗСУ знищили до 5 одиниць військової техніки. Інформацію щодо загиблих та поранених військовослужбовців уточнюють.

Водночас поблизу Старобогданівки Запорізької області Сили оборони пошкодили залізничний міст, який окупанти використовували для доставлення озброєння та військової техніки.

Додамо, що за даними Генштабу, з 24 лютого Росія вже втратила 87900 військових. З них 590 – протягом 27 листопада. Також окупанти втратили понад 2,9 тис. танків, 5,8 тис. бойових броньованих машин, 1,8 тис. артилерійських систем, сотні літаків та гелікоптерів, а також іншу техніку.

Окупанти намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, розповідає Генштаб. На Куп’янському напрямку росіяни обороняють раніше зайняті рубежі. Також вони ведуть оборону на Запорізькому, Криворізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що Росія перекине на тимчасово окуповані території підрозділи з Білорусі після набуття ними бойових спроможностей. Таким чином окупанти компенсують свої втрати.