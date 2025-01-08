Порушника на Range Rover зупинили під час контролю швидкості на трасі Київ-Чоп

На трасі Київ-Чоп на Львівщині патрульні поліцейські зупинили за порушення ПДР водія позашляховика Range Rover. Він продемонстрував водійське посвідчення у фейковому додатку «Дія».

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, 7 січня під час контролю дотримання швидкості за допомогою приладу TruCam на трасі поліцейські зупинили водія автомобіля Range Rover, який їхав у населеному пункті зі швидкістю 97 км/годину (дозволена швидкість 50 км/год).

«Під час перевірки документів, а саме посвідчення водія в мобільному додатку «Дія», яке показав 31-річний чоловік, патрульні помітили ознаки підробки. Перевіривши дані в інформаційних базах, виявилося, що посвідчення водія керманич не отримував», – повідомили в патрульній поліції.

Водій позашляховика їздив з правами у фейковому додатку «Дія»

У патрульній поліції уточнили ZAXID.NET, що інцидент трапився на трасі Київ-Чоп у Золочівському районі. Водій з Черкащини показав посвідчення водія у фейковому додатку «Дія». З’ясувалося, що він раніше був позбавлений водійських прав, однак продовжував їздити за кермом.

На порушника винесли обʼєднану постанову за керування транспортним засобом без водійського посвідчення та за перевищення встановленої швидкості. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.