Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок Ользі Коханчик, яка прийшла у сервісний центр МВС із купленим посвідченням водія та спробувала його поміняти. За використання підробленого документа її оштрафували на 850 грн.

Як вказано в матеріалах справи, у травні мешканка села Семегинів Стрийського району Ольга Коханчик звернулась в сервісний центр МВС в Стрию для обміну посвідчення водія. Згідно з висновком експерта, бланк посвідчення не відповідає за характеристиками аналогічним документам, що видавались в Україні. Слідчі повідомили водійці про підозру за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) ККУ.

У суді вона свою провину визнала і пояснила, що перше посвідчення отримала у 2012 році. Тоді вона прийшла в МРЕО [нинішній сервісний центр МВС], щоб виготовити посвідчення водія.

«Мужчина сказав, що все зробить. Він зробив посвідчення, а вона забрала. Вказане посвідчення не використовувала. Транспортного засобу не має, на авто не їздила, навчання на водія не проходила. Здогадувалась, що посвідчення підроблене», – йдеться у вироку суду.

Враховуючи обставини справи, суддя Стрийського міськрайонного суду Василь Бораковський визнав Ольгу Коханчик винною у використанні підробленого документа та оштрафував на 850 грн. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.