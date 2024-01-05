Червоним кольором позначена ділянка, на якій планують збудувати готель

На вул. Генерала Чупринки у Львові збудують новий готель із підземним паркінгом. Про це під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради 5 січня повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев. Управління архітектури готує до видачі відповідні містобудівні умови та обмеження.

Йдеться про забудову ділянки площею 1,21 га на вул. Генерала Чупринки, 130, де розташовані старі недіючі котельні. Ділянка належить до земель житлової та громадської забудови та з 2017 року перебуває в оренді ДП ПАТ «Концерн-Електрон – Навчальний науково-виробничий комплекс Електрон». Ця ж компанія звернулась в міську раду за погодженням містобудівних умов.

Як розповів під час засідання виконавчого комітету Антон Коломєйцев, забудовник подав на розгляд проект готелю з вищою поверховістю на 49 номерів із такою ж кількістю місць на паркінгу. Однак під час виїзду на ділянку погодили будівлю з меншою поверховістю – 20,1 м і, відповідно, меншою кількістю номерів.

За даними аналітичної системи YouControl, ННВК «Електрон» зареєстрований у 2014 році за адресою будівництва. Одноосібним власником ДП є ПАТ «Концерн-Електрон».

Додамо, що поруч завершується реконструкція спортивного комплексу «Електрон», що багато років був занедбаний.