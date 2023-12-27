Ухвала передбачає розробку документів на 14,4 га землі, частину якої незаконно передали в користування приватної фірми

Львівська міська рада визнала геріатричний пансіонат користувачем 14,4 га на вул. Медової Печери, 71. Міськрада дозволила пансіонату розробити документи на землю площею 12 га та вирішити питання про 2,4 га землі, яка наразі перебуває в користуванні компанії, пов’язаної з депутатом Львівської міськради Олексієм Різником. Сам депутат на засіданні міськради просив перенести розгляд цього питання, втім 39 депутатів підтримали цю ухвалу.

Львівський геріатричний пансіонат є комунальною установою обласної ради і збудований на 14,4 гектарах на вул. Медової Печери, поруч із Винниківським лісом. У 2010 році новостворена ГО Інвалідів «Центр реабілітаційних ініціатив “Діяльне милосердя”» через суд домоглася, аби тодішній голова Львівської ОДА Микола Кміть передав їй 2,4 га території пансіонату в постійне безстрокове користування. Вже через рік Львівська міська рада звернулася до різних судів із позовом про скасування розпорядження голови ОДА. Детальніше про цю оборудку ZAXID.NET писав у розслідуванні «Не дуже милосердна справа».

У 2019 році міській раді вдалось відстояти право на землю, однак Верховний Суд визначив, що ділянка перебуває в користування ГО законно. Того ж року міська рада нарешті оформила цю ділянку за собою.

У 2021 році ГО зареєструвала на цій ділянці право власності на нежитлове приміщення площею 56,8 м2, хоча цього приміщення насправді немає і ніколи не було. Через реєстрацію неіснуючої будівлі адміністрація пансіонату звернулася в прокуратуру. В липні 2023 року поліція відкрила кримінальне провадження, наразі в цій справі триває досудове розслідування. Крім цього, міська рада звернулась в обласний Господарський суд з вимогою припинити право власності на неіснуючу будівлю та скасовувати державну реєстрацію прав. Крім цього, міськрада просила суд у межах провадження накласти на ділянку арешт, аби унеможливити її забудову.

Наприкінці 2021 року ГО передала це неіснуюче приміщення під заставу 2 млн грн в іпотеку ТзОВ «Агератум Плюс». Компанія зареєстрована два роки тому на вул. Медової Печери, 71. Її одноосібним власником вказаний непублічний львів’янин Роман Яріш. Йому належить низка будівельних та інвестиційних компаній у Львові, а через ТОВ «Єврокомісар» він має спільний бізнес із депутатами Львівської міськради від «Європейської солідарності» Олексієм Різником та уже покійним Юрієм Ломагою.

У жовтні 2023 року невідомі привезли на спірну ділянку бетонні блоки, які згодом прибрала адміністрація пансіонату. 2 листопада на територію приїхали кілька автомобілів, які знову намагались встановити бетонні блоки, втім їм завадили працівники геріатричного пансіонату.

Питання щодо розроблення документів на всю землю площею 14,4 га розглядали на сесії 27 грудня. Спочатку Олексій Різник запропонував перенести розгляд цього питання на кінець засідання, а під час безпосереднього розгляду просив узагалі перенести розгляд цього питання, аби підготувати альтернативну ухвалу без «маніпулятивних формулювань». Також він звинуватив ЛОР у втягуванні міськради в судові процеси. Натомість в. о. керівниці пансіонату Пасека Етері просила депутатів прийняти ухвалу, оскільки без документів установа не може отримати дозвіл від ДІАМ на облаштування укриття для пацієнтів.

Депутат від «Варти» Юрій Мартинюк просив закріпити за пансіонатом ділянку площею 12 га, якою установа користувалась упродовж 13 років, оскільки щодо 2,4 га тривають три судові процеси. Утім директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич пояснила, що ухвала має декларативний характер й її прийняття розблокує процес закріплення землі за пансіонатом.

Поіменне голосування за дозвіл геріатричному пансіонату розробити документи на землю

Як вказано в проекті ухвали, Львівський геріатричний пансіонат визнали користувачем земельної ділянки площею 14,4 га на вул. Медової Печери, 71. Крім цього, установа отримала дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 12 га. Своєю чергою, пансіонат та ЛМР мають вжити заходів щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 2,4 га та вирішити питання про об’єднання обох ділянок.