Запчастини перебували в одній із вантажівок

На митниці Тернополя виявили незадекларовані диски та борони для тракторів на суму 365 тис. грн. Підприємець не задекларував ці товари, а намагався приховати їх у своєї вантажівці. Запчастини митники виявили, а на чоловіка склали акт про порушення митних правил.

Працівники Тернопільської митниці виявили у вантажівці сільськогосподарські запчастини, які намагалися імпортувати із-за кордону. Власник не подав декларацію на них і сподівався не платити за запчастини офіційні митні платежі. Загалом митники виявили ️68 одиниць товарів.

«Вартість прихованого товару – майже 365 тис. грн. На підприємця, який намагався ввести запчастини, склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України», – повідомили в Тернопільській митниці в четвер, 8 серпня.

️Як повідомили в управлінні боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці, провадження у цій справі припинено шляхом компромісу. ️Підприємець-порушник сплатив майже 237 тис. грн. Ця сума дорівнює нижній межі штрафу, який він мав би заплатити. Також чоловік задекларував товари та сплатив усі відповідні митні платежі.