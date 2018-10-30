На посаду директора Львівського перинатального центру оголосили повторний конкурс

Директора перинатального центру спробують обрати з другої спроби

У вівторок, 30 жовтня, комісія з проведення конкурсів на заміщення посад керівників закладів охорони здоров’я Львівської обласної ради ухвалила рішення провести конкурс на заміщення посади директора КЗ ЛОР «Львівський обласний перинатальний центр», повідомила прес-служба ЛОР.

Це повторно оголошений конкурс на посаду директора перинатального центру. Перший конкурс був оголошений 14 березня 2018 року, під час якого обирали директорів 14 закладів охорони здоров’я Львівської обласної ради. У квітні заслуховували програми претендентів. На посаду директора перинатального центру було три претенденти, але жодного з них конкурсна комісія не підтримала.

Голова конкурсної комісії, заступник голови ЛОР Володимир Гірняк, тоді обіцяв якнайшвидше оголосити новий конкурс. Усі сподівалися, що це буде у травні-червні, а його оголосили тільки наприкінці жовтня. В.о. директора перинатального центру призначили головного акушер-гінеколога області Ігоря Потапова.

Як пояснив Володимир Гірняк, затримка в часі з оголошенням повторного конкурсу виникла тому, що необхідно було, щоб перинатальний центр запрацював.

«У квітні не було обрано керівника перинатального центру, тому було призначено виконуючого обов’язки директора. На моє глибоке переконання, керувати такого рівня медзакладом має повноцінний керівник із конкретною програмою дій. Сьогодні ми дали старт конкурсу на заміщення посади директора КЗ ЛОР «Львівський обласний перинатальний центр». До 20 листопада претенденти можуть подавати свої пропозиції. 23 листопада відбудеться перше засідання конкурсної комісії, далі – громадське обговорення. Сподіваюся, що цього разу ми визначимося з керівником», - сказав Володимир Гірняк.