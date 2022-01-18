Рятувальники чергуватимуть лише там, де місцева влада організовує місця масового купання

Рівненська обласна державна адміністрація оприлюднила список 19 місць для купання на Водохреща, 19 січня, біля яких задля безпеки людей чергуватимуть рятувальники та медики.

Речник ГУ ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник повідомив ZAXID.NET, що рятувальники чергуватимуть у місцях, узгоджених з місцевою владою, якщо вона зверталася з таким проханням. Водночас відомо, що Рівненська міська рада не зверталася до ДСНС щодо організації у Рівному місць масового купання на Водохреща.

Рятувальники застерігають, що купатися на Водохреща можна лише у спеціально відведених місцях, попередньо розігрівши тіло, а після занурювання потрібно негайно перевдягнутися в сухий одяг і випити гарячого чаю.

Перелік місць для масових купань у Рівненському районі:

с. Обарів, вул. Соборна, 51, озеро комплексу «Парк-готель «Швейцарія»;

с. Крапилівка, вул. Набережна, джерело святих Петра і Павла;

с. Решуцьк, вул. Лісова, 51, база відпочинку «Монте Карло»;

м. Здолбунів, вул. Паркова, міський гідропарк;

с. Святе, вул. Святівська;

м. Корець, річка Корчик, район старого моста;

с. Суськ, вул. Мисливська, 55, ставок мисливського комплексу «Сокіл»;

селище Гоща, став в межах селища;

селище Соснове, вул. Шевченка, річка Случ;

місто Березне, річка Случ, урочище «Медведок»

у Дубенському районі:

смт Млинів, р. Іква, водна база «Елінг»;

смт Млинів, р. Іква центральний пляж;

с. Хрінники, громадський пляж «Хрінники»;

с. Набережне, база відпочинку «Золота рибка»;

у Сарненському районі: