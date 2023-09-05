На Тернопільщині у водоймі на території ГЕС в отворі для збору річкового сміття виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився житель села Бережанка, неподалік якого і розташована гідроелектростанція. Працівники поліції дістали його з води і направили в морг Борщівської районної лікарні, повідомили ZAXID.NET в поліції Тернопільщини у вівторок, 5 вересня.

Трагічний випадок трапився поблизу річки Збруч і с. Бережанка Скали-Подільської територіальної громади. В ніч з 3 на 4 вересня працівники гідроелектростанції «Енергіс-Поділля» у отворі для збору річкового сміття помітили великий темний об'єкт, який загороджував увесь отвір. Коли чоловіки підійшли ближче, то зрозуміло, що це тіло людини. Вони одразу викликали поліцію та рятувальників, підтвердили ZAXID.NET в ДСНС Тернопільщини.

«До рятувальників про цей випадок повідомлення надійшло о 1:47 4 вересня. Наші рятувальники на місце не залучалися. Тіло підняли на поверхню працівники поліції Борщівського відділу», – зазначив речник управління ДСНС в Тернопільській області Сергій Данілін.

На місце трагедії прибули правоохоронці з Борщівської громади. Вони спільно з працівниками ГЕС та представниками Скали-Подільської громади підняли тіло чоловіка. Загиблим виявився 62-річний місцевий житель.

«Виявили тіло людини в металевих захисних гратах, через які проходить напір води з річки Збруч. Найімовірніше, чоловік купався і втонув. Під час поверхневого огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено», – повідомили в управлінні Нацполіції в Тернопільській області.

Як чоловік вночі опинився у воді, наразі з'ясовують слідчі. Щодо цього випадку поліцейські внесли інформацію в ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство). Утопленика ж направили на проведення судово-медичної експертизи, щоб встановити точну причину смерті.