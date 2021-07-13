Нардеп вирішив обговорити проблеми безробіття та освіти серед закарпатських ромів

Депутат Верховної Ради Микола Тищенко вивчав проблеми ромської спільноти Закарпаття у позолоченому інтер'єрі будинку барона. Нардеп разом з керівником ромської організації в оточенні багатого оздоблення, штучних квітів та цукерок «Рафаелло» говорили про проблеми безробіття та освіти серед закарпатських ромів.

Відео зустрічі Микола Тищенко опублікував 12 липня на своїй сторінці у Facebook. Нардеп, який почав «опікуватися» життям Закарпаття після того, як очолив місцевий осередок партії «Слуга народу», вкотре переплутав географічні назви. Раніше він називав Закарпаття Прикарпаттям. Під час останнього візиту теж не обійшлося беж казусів – на відео Тищенко каже, що перебуває під Береговим, натомість зустріч із представниками ромської спільноти відбулася у селі Підвиноградів Виноградівського району.

Під час спілкування із Давидом Богаром, керівником ГО «Романо бахтало дром» та засновником Фонду ромів Виноградівщини, Тищенко дізнався про проблеми ромського населення: «Хочемо показати, як громада існує, які проблеми сьогодні. Ну і така дружня обстановка, яку нам сьогодні демонструють», – сказав нардеп, оглядаючи будинок барона.

Примітно, що розмова про становище ромів відбулася в оточенні багатого оздоблення, позолочених предметів інтер'єру, штучних квітів та конструкцій із цукерок «Рафаелло». Нардепу продемонстрували традиційний ромський багатий жіночий одяг – ошатні весільні, бальні сукні.

Представник ромської спільноти Давид Богар розповів нардепу про необхідність збереження цінностей ромів та зазначив, що найбільші проблеми зараз – працевлаштування і низький рівень освіти ромів. «З дитинства освіта відсутня», – зазначив Богар та додав, що його громадська організація «проводила аналітику серед ромського населення» і «бажання навчатися є».