НАТО вважає незрозумілим та невиправданим нарощування військової сили РФ поблизу кордону з Україною. Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн та прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем у Ризі закликав Росію до прозорості, зниження напруженості та деескалації.

«Ми також обговорили незрозуміле та невиправдане нарощування російської військової сили поблизу України. Ми закликаємо Росію до прозорості, зниження напруженості та деескалації», – заявив Столтенберг.

За словами Столтенберга, НАТО та ЄС демонструють єдність та високий рівень співробітництва у протидії викликам на кордоні з Білоруссю, а також в Україні та навколо неї.

«НАТО зберігає пильність. Ми готові захищати всіх союзників. І ми продовжимо надавати нашому партнеру Україні політичну та практичну підтримку. І ми зустрінемося з міністрами закордонних справ України та Грузії тут, у Ризі, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО цього тижня», – додав генсек НАТО.

Що взагалі відбувається на кордонах України і чи варто чекати наступу РФ

Про перекидання російських військ до України повідомило 30 жовтня американське видання The Washington Post. У США звернули увагу, що підрозділи збройних сил РФ перекидають сили ближче до кордонів України.

Через кілька днів Politico опублікувало супутникові зображення, на яких видно скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами майже за 260 км від кордону Чернігівської області. Ще ближче до України журналісти помітили переміщення танків і артилерійських установок 4-ї танкової дивізії Росії.

Натомість Міноборони України заперечило цю інформацію і назвало передислокацію військ РФ «плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань». Ще через кілька днів в прикордонній службі заявили, що безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів не побачили. Речник президента України Сергій Никифоров також цю інформацію заперечив і засумнівався в правдивості повідомлень американських ЗМІ.

Вже невдовзі стало відомо, що глава ЦРУ літав у Москву, щоб дізнатися про можливе вторгнення в Україну, а США попередили про таку ймовірність Євросоюз.

Одразу після цього, ГУР підтвердило, що Росія «веде накопичення» на певному віддаленні від кордону України. Українська розвідка допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – з боку Білорусі та окупованого Криму. За даними розвідки, для цього росіяни можуть задіяти близько 100 батальйонних тактичних груп, які складають майже 100 тис. військових.

Сама ж Росія каже, що військове розміщення на її території є внутрішньою справою, і вона заперечує будь-які агресивні наміри, одночасно звинувачуючи США в провокації, коли на цьому тижні військові кораблі в Чорному морі пройшли поблизу її території.