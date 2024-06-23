Свято Купала (Івана Купала, Купайла) – традиційне дохристиянське свято східних словʼян, яке відзначалося в найдовшу ніч у році. Після запровадження християнства святкування змістили – у ніч перед Різдвом Івана Предтечі (Хрестителя). Власне, після обʼєнання двох свят і зʼявилася назва «Івана Купала». Раніше це відбувалося в ніч з 6 на 7 липня, проте після запровадження новоюліанського календаря в Україні святкування припадає на ніч з 23 на 24 червня (датою самого свята Івана Купала вважається 24 червня).

Купальська ніч вважається найбільш магічною у році, тому з нею повʼязано багато традицій, вірувань і забобонів. Розповідаємо, що не можна робити в цей день (і ніч).

Що не можна робити на Івана Купала

Як пише «УП.Життя», у деяких регіонах на Купала категорично заборонено купатися.

Також було вірування, що у цей день не варто підіймати знайдені по дорозі гроші, бо вірили, що це може накликати на сімʼю бідність, а також не віддавати, не позичати та не продавати нічого з дому, бо нібито можна заразом віддати добробут.

У таке свято не можна одружуватися, оскільки воно припадає під час посту. Також предки вірили, що не можна й працювати на Купала.

Важливою традицією Купальської ночі був пошук квітки папороті, яка надавала людині надприродні ментальні здібності. І з нею повʼязано теж кілька заборон. Коли людина поверталась з квіткою папороті додому, їй ні в якому разі не можна було озиратися, бо нечиста сила могла відідбрати квітку. Також квітку папороті не можна було нікому показувати, чи розповідати про неї.

Здавна вважалося, що в Купальську ніч прокидається нечисть і влаштовує шабаш, пише УНІАН, тож у цей день не ходили на природу, щоб мавки та лісовики не потягли з собою. Тільки сміливці цієї ночі ходили шукати квітку папороті. Та і загалом, за деякими повірʼями, у цю ніч бажано не спати, бо до оселі може зайти нечиста сила.

Також за давніми віруваннями вважається, що стрибати через купальське багаття за руки не можна з ким завгодно. Робити це треба лише з коханою людиною.