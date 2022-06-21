Нагороду продали за 103,5 млн доларів, побивши старий рекорд Нобелівської премії

Нобелівську медаль премії миру на аукціоні купили за понад 100 млн доларів. Нагородний знак виставив на торги головний редактор російської «Новой газеты» Дмитро Муратов, щоби зібрати гроші для українських дітей-біженців. Відтак нагороду продали в понеділок ввечері, 20 червня, за 103,5 млн доларів, побивши старий рекорд Нобелівської премії, повідомляє видання Politico.

Представник аукціону Heritage Auctions, який займався продажем, не назвав імені покупця. Відомо, що переможна ставка була зроблена через довіреність. Продаж на 103,5 мільйона доларів становить 100 мільйонів швейцарських франків, відтак, ймовірно, покупець – іноземець.

Муратов вирішив продати медаль на аукціоні, а також пожертвувати саму грошову премію в розмірі 500 тис. доларів на благодійність для дітей-біженців. Він заявив, що виручені кошти підуть Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) на допомогу дітям, які змушені були покинути свої домівки через війну.

«Це має стати початком флешмобу, прикладом для наслідування, аби люди продавали на аукціоні свої цінні речі для допомоги українцям», – сказав Муратов у відеоролику компанії Heritage Auctions.

Дмитро Муратов під час вручення Нобелівської премії у жовтні 2021 року

Зазначимо, що це рекордна сума. Раніше найбільша ціна, яку коли-небудь платили за Нобелівську премію, була 4,76 млн доларів у 2014 році. Тоді свою нагороду продав Джеймс Вотсон, чиє спільне відкриття структури ДНК принесло йому Нобелівську премію в 1962 році. До слова, розплавлені 175 грамів 23-каратного золота, що містяться в медалі Муратова, коштували б приблизно 10 тис. доларів.

Муратов, який отримав Нобелівську премію в жовтні 2021 року, був одним із засновників російської «Новой газеты» та її головним редактором. Видання закрили у березні цього року через репресії Кремля проти журналістів у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Муратов різко критикував анексію Криму Росією у 2014 році та повномасштабне вторгнення Росії у лютому. До слова, торік Муратов розділив Нобелівську премію миру з журналісткою Марією Рессою з Філіппін. Їх відзначили за боротьбу за збереження свободи слова у своїх країнах.

Зазначимо, що торги відбулися 20 червня, у Всесвітній день біженців.