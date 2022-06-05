Вишиванку Володимира Зеленського, яку він вдягав на День вишиванки цього року, продали на благодійному аукціоні

Вишита сорочка, яку президент України Володимир Зеленський одягав на День вишиванки, 19 травня, була продана на благодійному аукціоні за 100 тис. доларів. Покупцем лоту стала юридична компанія Asters USA, повідомляє «Голос Америки».

Аукціон відбувся в п’ятницю 3 червня, в межах презентації програми United 24, на території Українського Дому, у Вашингтоні.

«За чотири тижні через United 24 було зібрано 50 млн доларів. Найбільша кількість донорів зі Сполучених Штатів. Ми отримували пожертви від 20 до 1000 доларів. І кожен долар важливий», – сказав віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Під час благодійного аукціону в п’ятницю, окрім вишитої сорочки українського президента, були продані футболки із підписами Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони змагалися 1 червня під час виграшного матчу української збірної проти збірної Шотландії. Також «з молотка» пішов відомий керамічний кухоль у формі півника, аналогічний тому, який вцілів на шафці в обстріляному росіянами житловому будинку в селищі Бородянка, що на Київщині.

«Обидва лоти коштували нам 1700 доларів. Гроші підуть на United 24. Ми ще до початку повномасштабної війни підтримували один український батальйон, іще з 2014 року. Зараз ми із парафією церкви святого Андрія вже 8 чи 9 повних вантажівок допомоги відправили до України. Ми у будь-якому разі планували продовжувати робити пожертви, але, авжеж, цікавіше, якщо за це отримуєш якийсь лот. Тож, ми дуже задоволені», – зазначили українські американці Ганя Черняк та Ігор Самокіш, які стали новими власниками керамічного півника та футболки Андрія Ярмоленка.

17 травня президент Володимир Зеленський підписав указ щодо заснування національного бренду United 24 для обʼєднання зусиль міжнародних партнерів у підтримці України.