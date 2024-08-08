У центрі «Незламні» реабілітують 51-річного ветерана після влучання кулі в голову
Новини Львова від ZAXID.NET за 8 серпня
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У четвер, 8 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Дізнатися про вакансії в армії та обрати бажану. У Львові відкрили другий центр рекрутингу української армії.
- Після такого поранення виживають одиниці! У центрі «Незламні» 51-річному ветерану допомагають відновитись після влучання ворожої кулі в голову.
- На вул. Винниченка мінятимуть аварійну ділянку колії. На час робіт зміниться схема руху для автобусів і приватних авто.
- Штормове попередження. Синоптики прогнозують у Львові погіршення погоди.
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