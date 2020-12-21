Для проїзду відкрили ще одну частину відремонтованої вул. Богдана Хмельницького, львівські хірурги видалили кистому завбільшки з баскетбольний м’яч, священика засудили за смертельну ДТП. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за понеділок, 21 грудня.

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Станом на 21 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 25 822 (+44 за попередню добу).

У 14-річної львів’янки хірурги видалили кистому завбільшки з баскетбольний м’яч

Хірурги львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ видалили у 14-річної львів’янки гігантську кистому яєчника, вагою майже п’ять кілограмів. За розмірами кистома нагадувала баскетбольний м’яч.

Священик отримав три роки тюрми за смертельну ДТП на Львівщині

29-річний настоятель церкви Святої великомучениці Параскеви Василь Фітьо отримав три роки позбавлення волі за вчинення смертельної ДТП.

Для проїзду відкрили ще одну відремонтовану ділянку вул. Богдана Хмельницького

21 грудня для проїзду відкрили ще одну частину відремонтованої вул. Б. Хмельницького — від вул. Механічної до вул. Олійної.

Наступного року почнеться будівництво нового гірськолижного курорту біля Славського

На Львівщині збудують новий гірськолижний комплекс, що матиме 60 км лижних трас. Сума інвестицій складе 500 млн доларів.

У Львові терміново шукають донорів крові для журналіста Олега Більського

Олег Більський потребує донорів крові ІІІ групи резус «мінус». Кров можна здати з 9:00 до 12:00 на першому поверсі міської лікарні швидкої допомоги, що на вул. Миколайчука, 9.