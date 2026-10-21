Візуалізація майбутньої забудови на вулиці Батьківського

У мікрорайоні Кутківці в Тернополі розпочали будівництво нового житлового комплексу «Сімейний затишок». Він матиме три багатоквартирні 11-поверхові будинки, повідомляє ЛУН. Підрядник має облаштувати укриття, паркінг, а також дитячий та спортивний майданчики. Перші квартири планують здати в експлуатацію у 2029 році.

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ЖК розташований на вул. Петра Батьківського, 46 неподалік церкви імені святих Бориса та Гліба. Згідно з даними кадастрового реєстру, ділянка перебуває у комунальній власності. Раніше це були землі для промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони з призначенням – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель будорганізацій. Після внесення змін до генплану Тернополя ділянка отримала нове призначення – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Площа території становить понад 2 гектари.

Початок будівництва на ділянці (фото: ЛУН)

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Наразі на ділянці зводять перший будинок, який матиме чотири секції. У першій та другій секції має бути 176 квартир, у третій – 120 квартир. Четверта секція – у розробці. Перші три секції планують здати в експлуатацію у 2029 році.

Загалом, планують звести три такі будинки. Усі вони матимуть 11 поверхів, однак різну кількість квартир. Вартість житла стартуватиме від 1,2 млн грн за однокімнатну квартиру розміром від 35 до 46 м2 житлової площі. У ЖК буде закрита територія, спортивний та дитячий майданчики, гостьовий паркінг та укриття. Резервне живлення не передбачено.

За даними Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, дозвіл на зведення багатоповерхових будинків на цій ділянці отримало ТОВ «Ліском-шпон». Його зареєстрували у 2010 році. Підприємство займається виробництвом фанери, дерев'яних плит, панелей і шпону. За даними аналітичної системи YouControl, засновником і керівником фірми є Юрій Радзіх. Ще один засновник – це Ярослав Бабій. У 2016 році видання «Наші гроші» згадувало останнього в переліку засновників кооперативів, якими зацікавилася поліція в рамках кримінального провадження щодо зловживань під час передачі комунальної землі. Тоді збитки державі оцінювали у 10 млн грн.

Підрядником будівництва ЖК є обслуговуючий кооператив «ЖБК “Праймхаустер”». Договір з ним змовник підписав 18 вересня. За даними YouControl, ЖБК місяць тому заснував приватний підприємець Володимир Смільський разом із ще двома тернополянами – Богданом Макогоном та Тарасом Яницьким.

Володимир Смільський наразі зводить ще один будинок у центрі Тернополя на вул. Коперника,16 поруч із гімназією. Там на місці історичної будівлі буде офісно-торговельний центр на три поверхи.

Богдан Макогін до 2021 року працював головним інспектором будівельного нагляду Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області. Про це свідчать його декларації в НАЗК.

Ще одного засновника «ЖБК “Праймхаустер”» Тараса Яницького видання «20 хвилин» згадує як учасника скандального будівництва офісу біля перетину проспекту Злуки та вулиці 15 Квітня. У 2021 році на цьому місці починала працювати техніка, однак мешканці прилеглих будинків виступили проти та звернулися до поліції. Наразі будівельні роботи на цій ділянці не проводять.