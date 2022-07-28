Ворог пішов на штурм, намагаючись ввести в оману наших воїнів

Війська держави-терориста Росії намагалися обманом прорвати оборону Збройних сил України в районі селища Піски Донецької області.

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, вони були одягнені в українську військову форму з білими пов'язками. Ворог пішов на штурм, намагаючись ввести в оману наших воїнів.

«Порушуючи звичаї війни та з метою введення в оману, під час штурму в районі населеного пункту Піски російські окупанти використовували польову форму Збройних сил України з білими пов'язками на руках та ногах», – йдеться у зведенні.

Крім того, в Генштабі повідомили, що на Бахмутському та Слов'янському напрямках ЗСУ відбили спроби штурму ворога, а на Авдіївському, в районах Берестового та Нагірного окупанти зазнали втрат і змушені були відступити.