Українські військові не уточнюють, які причини обмеження руху

Окупована частина Херсонської області повністю закрита на в’їзд та виїзд. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив в оперативному зведенні станом на 6:00 27 вересня.

Українські військові не уточнюють, які причини обмеження руху.

«На Запорізькій АЕС ситуація залишається напруженою. Співробітники станції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з тимчасово зайнятих окупантами територій. Окупована частина Херсонської області повністю закрита на в’їзд та виїзд», - йдеться у повідомленні.

Кілька днів тому у Генштабі повідомляли, що в Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від громадянства України та отримали російські паспорти, окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію.

Зазначимо, що частина Херсонщини та Запоріжжя досі залишаються окупованими російськими військами. Останні кілька днів окупаційні сили проводять на цих українських територіях голосування, яке вони називають референдумом про приєднання до Росії.