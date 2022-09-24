Російський воєнний злочинець Владімір Путін

Президент держави-терориста і воєнний злочинець Владімір Путін все активніше бере участь в ухваленні стратегічних рішень щодо війни в Україні, що не завжди позитивно відбивається на ході кампанії. Про це повідомляє американське видання The New York Times із посиланням на американських чиновників, які знайомі зі звітами розвідки.

Заданими джерел видання, генерали та командири Росію вважали, що відступ із Херсона дозволив би зберегти техніку та життя солдатів. Наразі вони відрізані від решти військ Дніпром, а відхід із Херсона дозволив би перекинути війська на інші напрямки для відбиття контрнаступу ЗСУ.

Однак Путін відхилив пропозицію. Рішення російського президента, як кажуть джерела, призвело до зниження морального духу серед російських військових.

Вважається, що для Путіна відступ із Херсона був би «ще одним принизливим визнанням невдач у війні» та приніс для України другу велику перемогу за місяць після контрнаступу на Харківщині. Також відступ не узгоджувався б із псевдореферендумами, які окупанти проводять на захоплених територіях.

Як стверджують американські чиновники, старші офіцери сумнівалися у початковому стратегічному плані війни, що передбачав швидке захоплення Києва. російські офіцери вважали, що для цього недостатньо солдатів та зброї. Розбіжності щодо Херсона – це лише останні непорозуміння між президентом Росії та військовим командуванням.

Путін бере на себе все більшу роль у війні, зокрема він заявив генералам, що саме він ухвалюватиме стратегічні рішення щодо бойових дій. Така участь викликає напругу серед військового керівництва. Хоча він врешті дослухався до прохань командування та оголосив мобілізацію.

Зазначимо, що раніше стало відомо про розбіжності між Путіним та військовим командуванням. Так, Путін продовжує особисто віддавати накази генералам, що є дуже незвичайною тактикою управління в сучасних збройних сил. За словами джерел, це свідчить про неефективну командну структуру, що заважає Росії із самого початку вторгнення.