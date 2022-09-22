Іноземні розвідки вказують на неефективність російського командування військами в Україні

Вище військове керівництво держави-терориста Росії розділилося у думках щодо подальшої стратегії ведення війни проти України на тлі успішного контрнаступу ЗСУ. Водночас російський президент та воєнний злочинець Владімір Путін продовжує особисто віддавати накази щодо ведення бойових дій. Про це пише CNN з посиланням на свої джерела, наближені до американської розвідки та її союзників.

Як пише видання, російські воєначальники намагаються домовитись про те, на чому зосередити свої зусилля для зміцнення оборонних рубежів. Військові РФ не можуть дійти згоди, як найкраще протистояти несподіваному наступу України на полі бою.

Також повідомляється, що згідно з перехопленими розвідкою даними, російські офіцери сперечаються між собою і скаржаться друзям і родичам в Росії на рішення, які ухвалює Москва.

За словами двох джерел, Владімір Путін продовжує особисто віддавати накази генералам. Це дуже незвичайна тактика управління у сучасних збройних силах, яка, за словами цих джерел, говорить про неефективну командну структуру, яка заважає Росії від початку вторгнення.

У відповідь на невдачі на полі бою вже відбулися перестановки у військовому керівництві російської армії, внаслідок чого командна структура Росії стала ще безладнішою, ніж раніше, стверджують джерела. Наприклад, командир, який керував більшістю підрозділів окупантів у Харківській області, перебував на посаді лише 15 днів і тепер звільнений з посади.

Як інформував ZAXID.NET, зранку 21 вересня президент Росії Владімір Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ. В межах часткової мобілізації у Росії мають призвати 300 тис. резервістів.