Владімір Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії, але ефективності такого кроку є «щонайменше сумнівною». Про це пише Wall Street Journal.

Старша політична дослідниця аналітичного центру RAND Corp Дара Массікот, яка досліджує армію РФ, сказала, що найбільш ефективним застосуванням зібраних під час мобілізації резервістів буде дорученням їм простих завдань, наприклад, чергування на позиціях. Однак, це ніяк не вирішить головну проблему російської армії.

«Не можна отримати добре підготовлений особовий склад за ніч. А саме це і потрібно Москві», – пояснила Массікот.

Під час свого звернення Путін також повторив ядерні погрози, націлені як проти Заходу, так і проти України. Аналітики побоюються, що російська армія може застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою, щоб змінити хід війни. Така зброя має менші боєголовки, дія яких охопить значно меншу територію, ніж у випадку застосування міжконтинентальних ракет.

«Будь-яке рішення Путіна застосувати ядерну зброю буде катастрофічно дурним. Ядерні погрози з самого початку сприймали серйозно. Але потрібно поєднувати цю серйозність з тим, щоб не бути заляканим самим лише згадуванням про ядерну зброю», – сказав директор Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) з питань ядерного нерозповсюдження Метью Гарріс.

У Москви все ще є ціла низка неядерних інструментів включно з широкою мобілізацією або застосуванням неядерних стратегічних засобів. Свої ядерні можливості Кремль може потенційно використати для різних цілей. Для прикладу, він може влаштувати вибух над Чорним морем, щоб послати сигнал про свої наміри.