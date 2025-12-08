В Охтирській громаді будинок зазнав масштабних пошкоджень

Росіяни в ніч на понеділок, 8 грудня, ударними безпілотниками вдарили по Охтирській громаді на Сумщині. Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що ворог влучив у багатоповерхівку. А у Чернігові ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку. Про це заявив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Росія прицільно вдарила по цивільній інфраструктурі Охтирської громади.

«Трьома ударними БпЛА росія атакувала Охтирську громаду цієї ночі. Поцілили у багатоповерхівку. Є постраждалі», – написав Григоров.

Відомо, що семеро людей постраждали, будинок зазнав масштабних пошкоджень. За інформацією ДСНС, у дев'ятиповерхівці спалахнула пожежа у квартирах з 2-го по 5-й поверхи.

«Одночасно з гасінням вогню, рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань», – зазначили у повідомленні.

Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти.

Наслідки атаки Росії на Охтирську громаду в ніч на 8 грудня

Тим часом у Чернігові внаслідок падіння російського БпЛА пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок, троє мешканців отримали травми.

«У будинку пошкоджені віконні конструкції та газопровід. Рятувальники ліквідували займання газу», – додали у дописі ДСНС.

Наслідки атаки Росії на Чернігів в ніч на 8 грудня

Нагадаємо, у ніч на неділю, 7 грудня, російські окупанти здійснили масований комбінований удар по Полтавській області. Під атаку потрапили підприємства енергетичного сектору у Кременчуцькому районі.