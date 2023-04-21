Парафія церкви Амфілохія Почаївського у Мостиськах офіційно перейшла до ПЦУ

Релігійна громада парафії преподобного Амфілохія Почаївського УПЦ МП у місті Мостиська на Львівщині офіційно перейшла до ПЦУ. Ще рік тому представники цієї парафії заявляли про вихід з Московського патріархату, однак продовжували залишатися його вірними.

«Мостиська позбулися московитів. Повідомляємо, що відповідно до указу високопреосвященнішого Макарія, митрополита Львівського ПЦУ, релігійна громада парафії преподобного Амфілохія Почаївського м. Мостиська (колишня церква Московського патріархату) перейшла до складу Львівської єпархії Української православної церкви (ПЦУ)», – йдеться в повідомленні Мостиської міськради у Facebook. На підтвердження цього на сторінці міськради оприлюднено церковний документ, датований 10 квітня цього року.

Церковна громада перейшла до ПЦУ разом зі священиком Миколою Петрущаком, якого призначено настоятелем храму.

Документ про приєднання парафії в Мостиськах до ПЦУ (фото міської ради)

Голова Мостиської громади Мирослава Пельц розповіла ZAXID.NET, що остаточне рішення про перехід до ПЦУ парафія церкви Амфілохія Почаївського ухвалила після розмови в міській раді.

«Ми запросили священика і попередили, якщо до 25 квітня (в нас сесія 27 квітня) вони не вирішать це питання і не перейдуть до ПЦУ, тоді будемо ставити питання про припинення довогору на постійне користування землею», – розповіла Мирослава Пельц.

Парафія преподобного Амфілохія Почаївського УПЦ МП заявляла про вихід з Московського патріархату та намір приєднатися до Вселенського патріархату ще рік тому, однак в результаті все залишилося без змін.

«Так все залишалося у підвішеному стані. Люди сприймали це як Московський патріархат», – зауважила меркиня Мостиськ.

Станом на 11 квітня на Львівщині продовжували діяти 18 парафій УПЦ МП, але ситуація змінюється щоденно. Львівська облрада звернулася до місцевої влади з вимогою заборонити діяльність УПЦ МП на своїх територіях.