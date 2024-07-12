СБУ готує для Гааги докази використання росіянами протипіхотних мін проти цивільних українців
Від початку повномасштабного вторгнення 297 цивільних українців загинули внаслідок підриву на російських вибухівках
Служба безпеки України готує доказову базу, яка підтверджує, що російські військові свідомо використовують протипіхотні міни проти цивільного населення України. У відомстві зазначають, що такі дії окупантів – навмисне порушенням міжнародного права, законів та звичаїв війни. Про це у п’ятницю, 12 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.
Слідчі встановили, що російські окупанти навмисно роблять мінні пастки поблизу або на території населених пунктів, які знаходяться в зоні бойових дій.
«Для маскування боєприпасів окупанти використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками. Крім того, дуже часто російські ДРГ встановлюють мінні загородження для прикриття свого відступу з прифронтових районів та прикордоння України», – йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну через російський мінний терор постраждало понад тисячу мирних жителів, 297 з них – загинули. Правоохоронці зазначають, що серед постраждалих багато дітей. Найбільше російські окупанти мінують території Донецької та Харківської областей.
Йдеться про такі фугасні та осколкові протипіхотні міни:
- ПФМ-1 – боєприпас натискної дії (відомий як «пелюсток»). За рахунок специфічної форми є малопомітним на місцевості. Здебільшого під час підриву на такій міні людина отримує значні поранення ніг, що можуть призвести до смерті;
- ПМН-2 – так само боєприпас натискної дії. Зазвичай під час його вибуху людині відриває кінцівку, якою вона наступила на міну;
- ОЗМ-72 – вистрибуючий боєприпас кругового ураження (відомий як «міна-жаба»). Під час спрацювання вона «вистрибує» на висоту майже 1 м та уражає уламками в радіусі 25 м;
- МОН-50 – протипіхотна міна направленої дії, заборонена Оттавською конвенцією.
У СБУ зазначили, що у межах багатоепізодного кримінального провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) тривають слідчі дії. Правоохоронці працюють над притягненням воєнних злочинців до відповідальності.
Крім того, Служба безпеки планує передати матеріали справ до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Довідково. Міжнародний кримінальний суд (МКС) – перший правовий інститут, що діє постійно, в компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності.
Нагадаємо, що 7 липня, на ґрунтовій дорозі у лісі в селі Циркуни Харківської області авто із цивільними підірвалось на російській міні. Внаслідок вибуху загинули п’ятеро людей: 53-річний чоловік, 64-річна жінка, жінка 25 років, хлопчик 5 років та 3-місячне немовля.
Менше ніж через тиждень у п’ятницю, 12 липня, у Чугуївському районі Харківщини шестеро людей підірвалися на російській розтяжці. Поранення отримали чоловіки 18 та 63 років та жінка 43 років. Ще у трьох людей гостра реакція на стрес.
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