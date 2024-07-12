Найбільше росіяни мінують Харківську та Донецьку області

Служба безпеки України готує доказову базу, яка підтверджує, що російські військові свідомо використовують протипіхотні міни проти цивільного населення України. У відомстві зазначають, що такі дії окупантів – навмисне порушенням міжнародного права, законів та звичаїв війни. Про це у п’ятницю, 12 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, що російські окупанти навмисно роблять мінні пастки поблизу або на території населених пунктів, які знаходяться в зоні бойових дій.

«Для маскування боєприпасів окупанти використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками. Крім того, дуже часто російські ДРГ встановлюють мінні загородження для прикриття свого відступу з прифронтових районів та прикордоння України», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну через російський мінний терор постраждало понад тисячу мирних жителів, 297 з них – загинули. Правоохоронці зазначають, що серед постраждалих багато дітей. Найбільше російські окупанти мінують території Донецької та Харківської областей.

Йдеться про такі фугасні та осколкові протипіхотні міни:

ПФМ-1 – боєприпас натискної дії (відомий як «пелюсток»). За рахунок специфічної форми є малопомітним на місцевості. Здебільшого під час підриву на такій міні людина отримує значні поранення ніг, що можуть призвести до смерті;

ПМН-2 – так само боєприпас натискної дії. Зазвичай під час його вибуху людині відриває кінцівку, якою вона наступила на міну;

ОЗМ-72 – вистрибуючий боєприпас кругового ураження (відомий як «міна-жаба»). Під час спрацювання вона «вистрибує» на висоту майже 1 м та уражає уламками в радіусі 25 м;

МОН-50 – протипіхотна міна направленої дії, заборонена Оттавською конвенцією.

У СБУ зазначили, що у межах багатоепізодного кримінального провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) тривають слідчі дії. Правоохоронці працюють над притягненням воєнних злочинців до відповідальності.

Крім того, Служба безпеки планує передати матеріали справ до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Довідково. Міжнародний кримінальний суд (МКС) – перший правовий інститут, що діє постійно, в компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності.

Нагадаємо, що 7 липня, на ґрунтовій дорозі у лісі в селі Циркуни Харківської області авто із цивільними підірвалось на російській міні. Внаслідок вибуху загинули п’ятеро людей: 53-річний чоловік, 64-річна жінка, жінка 25 років, хлопчик 5 років та 3-місячне немовля.

Менше ніж через тиждень у п’ятницю, 12 липня, у Чугуївському районі Харківщини шестеро людей підірвалися на російській розтяжці. Поранення отримали чоловіки 18 та 63 років та жінка 43 років. Ще у трьох людей гостра реакція на стрес.

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