На автомобілі Mitsubushi Pajero залишилась вм'ятина

Патрульні склали протокол на мешканця Рівного за виклик на ДТП, якої насправді не було. Інцидент стався у четвер, 15 вересня, коли компанія робітників вивантажувала речі з мікроавтобуса на вул. Степана Бандери. Один з чоловіків випадково зачепив припаркований поруч Mitsubishi Pajero і вирішив заявити, що ушкодження виникло внаслідок ДТП, щоб оформити цей випадок як страховий.

Повідомлення про аварію на вулиці Степана Бандери надійшло до поліції вранці у четвер, 15 вересня. Заявник повідомив, що водій автомобіля Renault Master, паркуючись у дворі, пошкодив автомобіль Mitsubishi Pajero. На ньому з'явилась невелика вм'ятина.

«Патрульні прибули на місце події та з’ясували, що ушкодження, завдані автомобілю начебто через ДТП, не характерні для аварії. Поспілкувавшись з усіма учасниками події, інспектори з’ясували, що насправді автомобіль пошкодили, коли вивантажували інструменти для роботи й щоб оформити випадок, як страховий – заявили про ДТП», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Рівненщини.

Як уточнила речниця патрульної поліції Рівненщини Оксана Юрченко у коментарі ZAXID.NET, компанія робітників приїхала до будинку на Степана Бандери, щоб виконати роботи. Після того, як під час вивантаження вони випадково пошкодили чуже авто, один з працівників вирішив заявити про ДТП.

На чоловіка скласли адмінпротокол за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб), яка передбачає як мінімум 850 грн штрафу.