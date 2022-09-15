Патрульні склали протокол на мешканця Рівного, який збрехав про ДТП
Чоловік заявив про аварію, щоб оформити випадок як страховий
Патрульні склали протокол на мешканця Рівного за виклик на ДТП, якої насправді не було. Інцидент стався у четвер, 15 вересня, коли компанія робітників вивантажувала речі з мікроавтобуса на вул. Степана Бандери. Один з чоловіків випадково зачепив припаркований поруч Mitsubishi Pajero і вирішив заявити, що ушкодження виникло внаслідок ДТП, щоб оформити цей випадок як страховий.
Повідомлення про аварію на вулиці Степана Бандери надійшло до поліції вранці у четвер, 15 вересня. Заявник повідомив, що водій автомобіля Renault Master, паркуючись у дворі, пошкодив автомобіль Mitsubishi Pajero. На ньому з'явилась невелика вм'ятина.
«Патрульні прибули на місце події та з’ясували, що ушкодження, завдані автомобілю начебто через ДТП, не характерні для аварії. Поспілкувавшись з усіма учасниками події, інспектори з’ясували, що насправді автомобіль пошкодили, коли вивантажували інструменти для роботи й щоб оформити випадок, як страховий – заявили про ДТП», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Рівненщини.
Як уточнила речниця патрульної поліції Рівненщини Оксана Юрченко у коментарі ZAXID.NET, компанія робітників приїхала до будинку на Степана Бандери, щоб виконати роботи. Після того, як під час вивантаження вони випадково пошкодили чуже авто, один з працівників вирішив заявити про ДТП.
На чоловіка скласли адмінпротокол за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб), яка передбачає як мінімум 850 грн штрафу.