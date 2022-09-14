Велосипедист наїхав на жінку, яка підмітала тротуар на вулиці Київській

На околиці Рівного велосипедист наїхав на працівницю комунальної служби, яка підмітала тротуар. Чоловік не зупинився і втік з місця. У потерпілої медики діагностували розтягнення зв'язок плеча та забої. Велосипедиста наразі розшукує поліція, щодо інциденту розпочали кримінальне провадження.

Зіткнення сталось близько 08:00 у середу, 14 вересня, повідомила прес-служба поліції Рівненщини. До правоохоронців звернулись медики, які доправили до лікарні постраждалу внаслідок наїзду велосипедиста 56-річну жінку.

«Поліцейські встановили, що на тротуарі на вулиці Київський, поки не встановлений слідством кермувальник двоколісного транспортного засобу, допустив наїзд на жінку, працівницю комунальної служби. В цей час вона підмітала тротуар. Після скоєного велосипедист не зупинився та продовжив рух», – йдеться у повідомленні.

Медики діагностували у потерпілої розтягнення зв’язок плеча та забої. Після надання допомоги її відпустили.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 291 ККУ (порушення чинних на транспорті правил), яка передбачає мінімум 34 тис. грн штрафу. Особу велосипедиста, який наїхав на жінку, встановлює поліція.