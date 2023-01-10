Водія зупинили через порушення ПДР

Львівські патрульні виявили у водія-порушника посвідчення водія, видане на жінку. Як з’ясувалося, він купив цей документ, а його посвідчення вилучили ще п’ять років тому за порушення.

Інцидент трапився 9 січня на вул. Городоцькій. Патрульні зупинили автомобіль Audi 80 за порушення ПДР. 23-річний чоловік надав для перевірки посвідчення водія, але, як виявилося, у базі даних документ зареєстрований на 42-річну жінку.

База даних показала справжню власницю водійських прав

«Чоловік пояснив цю ситуацію тим, що придбав це посвідчення водія через інтернет за 5 тисяч гривень. З’ясувалося, що у 2018 році чоловіка позбавили прав за нетверезу їзду. Посвідчення вилучили, а коли минув рік покарання, чоловік не відновив документ», – повідомили у патрульній поліції Львова.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Попередня кваліфікація – за ч. 4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа).