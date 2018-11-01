Петро Порошенко привітав українців зі 100-річчям створення ЗУНР

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко привітав українців зі 100-річчям створення Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

«Сьогодні ми відзначаємо 100-річчя Листопадового чину і створення Західно-Української Народної Республіки. У ніч на 1 листопада 1918 року українські військові частини на чолі з Дмитром Вітовським без єдиного пострілу взяли під контроль найважливіші установи Львова та повітових міст. Ці події стали початком листопадової національно-демократичної революції в Галичині 1918 року – важливий крок на шляху до створення єдиної соборної України», – йдеться в привітанні, оприлюдненому на сайті президента 1 листопада.

Порошенко наголосив, що український народ впродовж чотирьох років – як і за часів національно визвольних змагань початку XX століття – зі зброєю в руках відстоює свій державний суверенітет і територіальну цілісність від зазіхань країни-агресора – Російської Федерації.

«В ім'я світлої пам'яті наших Героїв ми повинні захищати і зміцнювати Українську державу», – наголошується в привітанні.

Як писав ZAXID.NET, напередодні історичної дати у Львові встановили скульптурну композицію, присвячену 100-річчю Західноукраїнської народної республіки. На вул. Городоцькій, 40 на постаменті стоїть лев, фігуру якого запозичили з герба ЗУНР, та блоки каменю з виноградною лозою — символ того, що з крапель крові українських бійців Листопадового Чину та УГА, пролитої в боях за ЗУНР, зародилася вільна українська держава.

Пам'ятник на Городоцькій — один з двох, зведених до пам'ятної дати.

Ввечері 31 жовтня пластуни запалили біля нього стрілецьку ватру.