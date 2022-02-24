Українська армія тримає оборону російським атакам, але є втрати

У четвер, 24 лютого, унаслідок вторгнення Росії в Україну загинули понад 40 українських військових та декілька десятків поранені. Жертви серед цивільного населення складають менше 10 осіб.

«Підтверджена загибель декількох десятків українських військовослужбовців. Це переважно за рахунок ударів повітряних ракет. Насправді вони (російські окупанти) розраховували на набагато більше. Насправді не змогли нам завдати серйозних втрат ані в боєприпасах, ані в нашій боєздатності», – повідомив на брифінгу радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

З його слів, загинули понад 40 українських військових, ще кілька десятків поранені. Жертви серед цивільних людей менше десятка.

«Треба розуміти, що Путін не буде бити по цивільних об’єктах. Йому потрібна лояльність населення, особливо в тих областях, які він хоче захопити. Вони працюють по Збройних силах України, а ЗСУ працюють по них», – додав радних голови Офісу президента.

Нагадаємо, під ранок 24 лютого Росія вторглася на територію України. Українська армія тримає оборону, відомо про шість збитих літаків РФ та іншої ворожої техніки.

Хроніка подій онлайн – у матеріалі ZAXID.NET.