Росіяни здійснили чергову масовану атаку по об’єктах критичної інфраструктури та житловому сектору України – ППО добре спрацювала та збила 54 з 69 ворожих ракет. Уночі російські загарбники також влаштували масовану атаку безпілотниками на Дніпропетровську та Харківську області. Практично усі дрони змогли збити наші захисники. Голова української розвідки заявив, що бойові дії в Україні зайшли в глухий кут.

ZAXID.NET підсумовує 309 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Четвер розпочався із повітряної тривоги для усіх областей. Росіяни здійснили чергову ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури та житловому сектору України. Наша ППО добре спрацювала та збила 54 з 69 ворожих ракет.

Під час масованої атаки вибухи було чутно у Києві, Львові, Харкові, Житомирській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях, а також на Прикарпатті. У одному з сіл Івано-Франківської області російська ракета влучила у житловий будинок у і не вибухнула. Фото ракети оприлюднили у Офісі президента.

Після масованої атаки у областях почались проблеми з електро- та водопостачанням, проте фахівці працюють над оперативною ліквідацією наслідків.

Уночі російські загарбники також влаштували масовану атаку безпілотниками на Дніпропетровську та Харківську області. Загарбники, зокрема, атакували енергетичну інфраструктуру Харкова 13 дронами, 11 з яких вдалось збити. Ще п’ять безпілотників збили на Дніпропетровщині.

Маємо хороші новини зі сходу. За даними Генштабу, протягом тижня Збройні сили просунулися на 2,5 км в бік Кремінної Луганської області.

Голова української розвідки заявив, що бойові дії в Україні зайшли в глухий кут, оскільки ні Україна, ні Росія не можуть досягти значних успіхів. Київ чекає на досконаліше озброєння від західних союзників.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 29 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 104 560 військових. Також було знищено: