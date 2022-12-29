Сили протиповітряної оборони збили дві російські крилаті ракети в небі над Хмельниччиною. Це сталось під час масованої ракетної атаки зранку в четвер, 29 грудня. Одну з них збили над Городоцькою громадою, а іншу – над Новодунаєвецькою. Внаслідок падіння уламків травмованих чи загиблих немає.

Інформацію про збиту російську ракету повідомив голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій. «Сьогодні під час повітряної тривоги збито крилату ракету на території Городоцької ОТГ Хмельницького району. Дякую нашим силам ППО за філігранну роботу», – написав він.

Згодом Сергій Гамалій уточнив, що йдеться про дві збиті ракети: другу з них було збито над територією Новодунаєвецької громади Кам'янець-Подільського району. Станом на 15:40 шукають уламки. Внаслідок ракетного удару влучань у критичну інфраструктуру області немає, травмованих та загиблих осіб нема.

Зазначимо, що під час масованої ракетної атаки зранку 29 грудня росіяни завдали удару по Львівщині. В місті лунали декілька вибухів, після цього більша частиина Львова залишилась без електропостачання. На Прикарпатті російська ракета влучила у житловий будинок, але не вибухнула.