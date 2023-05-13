Уночі 13 травня росіяни масовано обстріляли територію України іранськими безпілотниками Shahed. Через влучання в Хмельницькій області є постраждалі. Українська ППО знищила 18 із 22 випущених БПЛА. Водночас ЗСУ завдали удару по командному пункту росіян у Кліщіївці під Бахмутом та ліквідували одразу трьох полковників.

ZAXID.NET підсумовує 444 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Як повідомили в Генштабі, 13 травня ворог обстрілював Україну безпілотниками та ракетами, внаслідок чого є влучання в критичну та цивільну інфраструктуру на Хмельниччині та в Миколаєві, є постраждалі. Крім цього, Росія завдала 66 авіаційних ударів та здійснила близько 70 обстрілів з РСЗВ, унаслідок чого в Костянтинівці загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої за місто Бахмут. На Куп’янському напрямку ворог намагався безуспішно наступати в районі Новоселівського та східної околиці Стельмахівки.

Також російські окупанти продовжують тиснути на українців на захоплених територіях. Зокрема в Маріуполі, на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучили близько 50 слідчих РФ, які беруть участь у принизливих допитах та знущаннях над цивільними. А в містечку Таврійське на Херсонщині на території дитячого садочку загарбники облаштували польовий шпиталь.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Також захисники збили два ворожі розвідувальні БПЛА «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби росіян.

Втрати російських окупантів

Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, За даними Генштабу, станом на ранок 13 травня, в Україні загинули 198260 осіб (приблизно +590 за попередню добу). Також було знищено: