Водій не реагував на вимогу зупинитися і тікав від поліції

Після нічного переслідування на околиці Рівного заблокували авто 28-річного водія. Одразу після зупинки із салону кросовера Toyota вибігло троє жінок, а сам водій спробував втекти пішки, однак його одразу ж затримали патрульні. У чоловіка були явні ознаки алкогольного сп'яніння, а під час розмови він погрожував патрульним і вимагав припинити зйомку відео. Через агресивну поведінку на водія одягнули кайданки, склавши у підсумку два адмінпротоколи та постанову за порушення ПДР.

Повідомлення про неадекватного водія надійшло до патрульних близько 04:00 понеділка, 20 грудня. Екіпажі патрульних отримали орієнтування і помітили вказане авто, яке рухалося з великою швидкістю, на вулиці Костромській. «Інспектори, увімкнувши сині та червоні проблискові маячки, подали сигнал про зупинку. Але водій транспортного засобу не відреагував на законні вимоги патрульних, набрав швидкості й продовжив рух», — повідомляє патрульна поліція Рівненської області.

На вулиці Київській патрульні змогли зупинили автомобіль порушника, заблокувавши його. На відео видно, як з салону одразу вийшли три пасажирки. Водій намагався втекти, під час спілкування з патрульними лаявся, поводився зухвало та агресивно, тож на нього одягнули кайданки й затримали. Пройти огляд на стан сп’яніння водій у присутності свідків відмовився.

Відтак патрульні склали на порушника адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом з ознаками алкогольного сп’яніння); за ст.122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку); за ч.2 ст.122 (порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду); ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.