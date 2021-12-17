П'яний чоловік та вдарив патрульного в обличчя

У Косові поліцейські затримали 21-річного чоловіка за напад на патрульного, який приїхав на виклик про домашнє насильство. Чоловік спочатку побив дружину, яка і викликала поліцію. Коли поліцейські записували свідчення жінки, до одного з них підійшов п'яний чоловік та вдарив патрульного в обличчя. Чоловіка затримали, йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Повідомленні про те, що у Косові чоловік побив дружину поліцейські отримали о третій годині ночі у п'ятницю, 17 грудня. «У момент, коли поліцейські відбирали пояснення у потерпілої, викликавши їй швидку медичну допомогу, до них підійшов агресивний чоловік жінки. 21-річний чоловік наблизився до поліцейкого і раптово наніс один удар кулаком в обличчя. Правопорушник був добряче напідпитку – 1,27 проміле», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Чоловіка поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 345 через умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. За скоєне затриманому чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на строк до п’яти років.