Також за рішенням суду Надія Басараб заплатить 850 грн штрафу

Галицький районний суд оштрафував на 850 грн мешканку села Поплавники Надію Басараб за побиття невістки. Під час розгляду справи суд з'ясував, що сварка між жінками виникла через те, що свекруха запідозрила невістку у подружній зраді. Попри покази свідків та висновки медичної експертизи обвинувачена своєї вини не визнала та заявила, що це її побила невістка. У підсумку суддя Микола Мергель окрім штрафу присудив Надії Басараб сплатити невістці 20 тис. грн моральної компенсації.

У матеріалах справи зазначено, що конфлікт між свекрухою та невісткою стався наприкінці червня 2020 року. Обвинувачена заявила, що запідозрила свою невістку у подружній зраді і вимагала від неї, щоб вона через це залишила квартиру, яка належить її сину. Також Надія Басараб розповіла суду, що двічі застала в квартирі стороннього чоловіка. На що невістка відповіла, що це був її знайомий, який допомагав доглядати хворого сина.

«Коли невістка відмовилась залишити квартиру обвинувачена, не дивлячись на присутність хворої дитини, намагалась фізично змусити потерпілу збирати речі. Після чого, в ході конфлікту, свекруха вдарила її в область носа та почала відбирати у неї дитину. Надалі нанесла їй удар в область ока, почала шарпати, взяла за волосся, штовхнула на диван і притисла коліном. Увесь цей конфлікт бачив син обвинуваченої, її чоловік, проте ніяких дій, спрямованих на захист потерпілої, не вчиняли. Фізично їх розтягнула сестра потерпілої», – йдеться у матеріалах справи.

За висновками експертизи, отримані потерпілою травми належать до легких тілесних ушкоджень. Невістка у суді просила покарати обвинувачену і стягнути з неї 50 тис. грн моральної шкоди. Водночас свекруха своєї вини не визнала і заявила про побиття невісткою.

Вивчивши матеріали справи, суддя Галицького районного суду Микола Мергель визнав Надію Басараб винною у нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначив їй сплати за це 850 грн штрафу. Також жінка заплатить своїй невістці 20 тис. грн моральної компенсації. На рішення суду ще може бути подана апеляційна скарга.