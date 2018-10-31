Після скандального інциденту з вівцями в Україні посилили вимоги до траспортування тварин

Приводом для посилення контролю став випадок із партією овець, яких тримали в клітці без води та їжі понад два тижні

Відтепер Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів видаватиме документи на живих тварин лише після перевірки умов транспортування, а завантаження тварин можливе лише з відеофіксацію. Відповідні зміни були впровадженні наказом Держпродспоживслужби № 887 від 31 жовтня, інформує «Громадське».

«Відтепер ветеринарні документи на живих тварин будуть видаватися лише після перевірки транспортних засобів та умов транспортування. У разі, якщо транспорт або умови перевезення не відповідають Правилам транспортування тварин, зокрема в частині дотримання вимог мінімальної площі на одну тварину, то ветеринарні документи не видаватимуть», — йдеться у повідомленні.

Відповідальними за виконання наказу визначені начальники територіальних органів Держпродспоживслужби і регіональних служб Держветсанконтролю та нагляду на державному кордоні та транспорті або особи, які виконують їх обов’язки.

Крім того, наказ зобов’язує забезпечувати відеофіксацію під час завантаження тварин для документування процесів, зокрема щодо відповідності вимогам законодавства щодо ідентифікації тварин.

Нагадаємо, 6 жовтня з України до Туреччини відправили вантажівку із близько 300 вівцями, а вже 12 їх повернули назад. Офіційно Туреччина не пояснила причину повернення овець. Держпродспоживслужба вказала, що після повернення тварин до України їх заборонено утримувати на території країни через загрозу поширення інфекційних хвороб та ухвалила рішення про утилізацію тварин.

Тварини у вантажівці стояли у морському порту Чорноморська в Одеській області близько 2 тижнів. Багато овець були у важкому стані, деякі померли. Вдень 27 жовтня тварин вивезли з порту для сортування та відвантаження.

Після протестів активістів та зоозахисників овець привезли до Тульчина Вінницької області та вивантажили для обстеження. За час утримання в контейнерах померли понад 50 тварин. Їх утилізують.

Одеська поліція відкрила два кримінальних провадження за фактом неналежного утримання тварин у порту Чорноморська.