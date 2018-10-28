Фуру з вівцями з Чорноморського порту розвантажили у Тульчині: 54 тварини загинули

Із 300 овець, які 2 тижні перебували у закритій фурі без води і їжі у порту Чорноморська, загинули 54. Фуру розвантажили на території Тульчинської філії ДП «Укрветсанзавод» у Вінницькій області 28 жовтня близько 1:00 години ночі 28 жовтня. Про це повідомили у волонтерській організації Animal-SOS-Одеса.

Як стало відомо волонтерам і журналістам, в Туреччині вантаж не прийняли, оскільки номери на бірках у тварин не збігалися з номерами в супровідних документах.

Під час розвантаження фури було видно, що деякі тварини не мали номерів взагалі.

Повідомляється, що тварини, які 2 тижні перебували без води та їжі, харчувалися шерстю один одного, екскрементами і рештками мертвих овець.

Огляд ветеринара очікується зранку. Власниця тварин Олена Севинч (фірма «Украніксар») була присутня при розвантаженні.

Як інформував ZAXID.NET, 6 жовтня 300 овець ТОВ «Украніксар» перетнули державний кордон України в режимі «експорт» до Туреччини. 12 жовтня тварин повернули в Україну на термінал відправлення, оскільки турецька сторона вантажу не прийняла. Офіційні органи Туреччини не надали інформацію про причини повернення цих тварин.

Два тижні тварин не годували і не давали води.

25 жовтня під тиском місцевих активістів-зоозахисників, які пікетували порт, тварин, які вижили протягом двотижневої тяганини, було дозволено нагодувати і напоїти водою.

Вранці 27 жовтня фуру з вівцями, частина з яких вже загинула, відправили з Чорноморська в Тульчин Вінницької області, де тварин готувалися спалити у філії ДП «Укрветсанзавод», згідно з наказом керівництва Держпродспоживслужби. Зоозахисники намагалися заблокувати фуру, проте це їм не вдалося.

Тим часом, у Держпродспоживслужбі повідомили, що утилізувати будуть тільки мертвих тварин.

Через загибель овець у порту Чорноморська поліція відкрила дві кримінальні справи.