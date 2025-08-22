Інцидент трапився на Куп’янському напрямку

У Харківській області російські солдати скоїли черговий воєнний злочин – вбили літню жінку. Про це повідомив журналіст, військовослужбовець Юрій Бутусов в п’ятницю, 22 серпня.

«Куп’янський напрямок, дорога на Котлярівку. Українська аеророзвідка фіксує черговий воєнний злочин російських нацистів, які атакували цивільну літню жінку», – пише Бутусов.



З відео видно, що спочатку по пенсіонерці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та міномета, а згодом влучили FPV-дроном.

Обережно: чутливий контент!

Юрій Бутусов зазначає, що воєнні злочинці належать до російського підрозділу БпЛА «Судний день».

За даними «АрміяInform», «Судний день» – один з елітних підрозділів російської армії, що працює з безпілотними системами. Саме ці екіпажі разом з ще одним елітним підрозділом «Рубікон» були залучені до перерізання логістики Сил оборони України на Курщині.