Російський військовий розстріляв жителі Покровської громади

На Поровському напрямку, що у Донецькій області, російський військових розстріляв місцевого жителя. Про це у понеділок, 18 серпня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідчі виявили відео воєнного злочину в одному з телеграм-каналів. За даними правоохоронців, подія трапилась біля міста Родинське Покровського району.

«Військовослужбовець ЗС РФ з білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільній особі. Потім він підійшов до жертви, яка лежала на дорозі, та, оглянувши її, втік з місця злочину», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

«Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину осіб з-поміж військовослужбовців Росії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 липня військові 63 ОМБр повідомили, що у селі Торське зафіксували вбивство росіянами місцевого мешканця. Українські військові одразу помстилися, ліквідувавши окупантів.