Росіяни атакували цивільне авто, у якому перебувала літня пара

На Харківщині росіяни FPV-дроном атакували цивільне авто. Внаслідок удару загинула літня пара. Про це у середу, 20 січня, повідомили у Нацполіції Харківської області.

Подія трапилась о 08:30 на трасі «Харків -Золочів-Олександрівка» біля села Петрівка, що у Золочівській громаді. Росіяни вдарили по цивільному авто «Славута» FPV-дроном. В машині перебували 70-річний водій та його 71-річна співмешканка. Внаслідок російського удару чоловік та жінка загинули.

На місці події працювали слідчі криміналісти та вибухотехніки поліції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, наприкінці липня росіяни вдарили авіабомбами по селу Підлиман Ізюмського району Харківщини. Під удар потрапив будинок, у якому жила родина переселенців. Внаслідок атаки загинули 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син