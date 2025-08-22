Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області частково задовольнив позов двох пенсіонерок та зобов’язав туроператора з Львівщини виплатити їм моральну компенсацію та відшкодувати вартість таксі у Болгарії через ненаданий трансфер.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, до суду звернулись двоє жінок, віком 63 та 71 рік. Вони розповіли, що придбали квитки на автобус (Ужгород-Сонячний берег-Ужгород) та 15 серпня 2024 року мали отримати від туроператора Tour-Group трансфер із міста Помор’є до Сонячного берега (Болгарія) для посадки в автобус. Відстань між цими містами становить близько 20 км.

Туристки прийшли у вказаний час, але трансфер так і не приїхав, через що вони почали телефонувати туроператору та відповідальному за бронювання. Через три години очікування жінкам запропонували замовити таксі, яке оплатить супроводжуючий працівник компанії. Пенсіонерки замовили два таксі по 40 євро, оскільки мали багато багажу і з ними їхали інші туристи, які чекали трансфер. Проте, вартість таксі їм ніхто не відшкодував. Туристки звернулись до суду, щоб стягнути вартість таксі, по 10 євро за ненаданий трансфер та по 50 тис. грн моральної компенсації.

У суді позивачки розповіли, що змушені були у спеку три години чекати на трансфер, який так і не приїхав, а потім викликати таксі та самим його оплачувати. Потім їх звинувачували інші туристи у затримці автобуса. Жінки заявили, що пережили стрес та перебували у пригніченому стані.

Компанія «Тур-груп» зареєстрована у Львівській області. Представник туроператора подав відзив на позовну заяву, частково визнавши провину за ненадання послуги трансферу, яка передбачена посадковим талоном. Однак, просив зменшити суму моральної компенсації до 2 тис. грн для кожної позивачки.

Цю справу розглянула суддя Наталія Зарева, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона частково задовольнила позов, зобов’язавши туроператора Tour-Group виплатити кожній по 10 євро за ненаданий трансфер, 40 євро за послуги таксі та 5 тис. грн моральної компенсації. На рішення суду ще можна подати апеляцію.