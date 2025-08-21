Для ухвалення закону він має пройти друге читання

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №11533, що обмежує доступ до відкритих даних про нерухомість юридичних осіб. Це один із ключових інструментів, яким користуються журналісти при викритті корупції. За відповідний законопроєкт депутати проголосували в четвер, 21 серпня.

Як повідомив Центр протидії корупції, на період дії воєнного стану та рік після його завершення законопроєкт обмежує доступ до даних про місцерозташування об’єктів нерухомості, а також до кадастрових номерів земельних ділянок, які належать будь-яким юридичним особам.

«Такі норми значно ускладнять роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю, зокрема корупційних. Законопроєкт також вплине і на звичайних громадян. Якщо раптом ви вирішите купити нерухомість від будівельної компанії – з’ясувати перед купівлею чи справді вона належить такій юрособі буде складно. Але цей закон полегшить життя як корупціонерам у приховуванні своїх статків через підконтрольні їм фірми, так і може збільшити кількість шахрайств у сфері нерухомості», – зазначають у ЦПК.

Ініціатори законопроєкту у пояснювальній записці обґрунтовують необхідність його ухвалення безпековим питанням. Там зазначають, що Росія б’є по оборонних підприємствах, бо інформація про них міститься у відкритих реєстрах.

Автор законопроєкту – народний депутат від «Слуги Народу» Ігор Фріс. Раніше розслідувачі Bihus.Info виявили в нардепа численне майно на фірмах, записаних на родичів Фріса. ZAXID.NET під час підготовки публікацій регулярно користується державними реєстрами та земельним кадастром. Зокрема, саме завдяки державному реєстру речових справ стало відомо, що тернопільському пастору Івану Пендлишаку подарували будинок у Брюховичах вартістю 1,1 млн доларів, а члени партії «Варта» активно скупляють землю в Сокільниках під забудову.

Загалом законопроєкт у першому читанні підтримали 172 наредепи. Серед них і нардепи з Львівщини, зокрема:

«Слуга народу»:

Мар'ян Заблоцький (не голосував);

Андрій Герус (за);

Святослав Юраш (за);

Євген Петруняк (відсутній);

Ростислав Тістик (за);

Остап Шипайло (за);

Орест Саламаха (відсутній);

Олена Копанчук (відсутня);

Василь Мокан (не голосував);

Юрій Камельчук (за).

За також проголосували депутати Михайло Цимбалюк («Батьківщина»), Сергій Власенко («Батьківщина»), Валерій Дубіль («Батьківщина»), Олена Кондратюк, Тарас Батенко («За майбутнє»).

Більшість депутатів від «Європейської солідарності» утримались від голосування. Не голосував лише Микола Величкович, а Володимир В’ятрович був відсутнім. Майже всі нардепи від «Голосу» були відсутні на голосуванні, а Ярослав Юрчишин не голосував. Була відсутньою й Наталія Приходько («Відновлення України»). Не голосували Павло Бакунець («Довіра») і Андрій Кіт («Довіра»).

Повний поіменний список, як голосували депутати, можна переглянути за посиланням.

Додамо, що для ухвалення закону він має пройти друге читання, а перед цим – низку профільних комісій. Крім цього, його має підписати президент.