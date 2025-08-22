Внаслідок атаки знищені потужності заводу

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що висловив російському диктатору Владіміру Путіну «невдоволення» через російську атаку на завод побутових приладів та електроніки «Флекстронікс» американської компанії Flex International у Мукачеві. Про це він сказав у п’ятницю, 22 серпня, під час спілкування із журналістами.

На запитання журналіста, чи говорив він із Владіміром Путіним про атаку на завод Flex, Трамп заявив, що висловив російськиму диктатору «невдоволеність» із цього приводу. Зазначимо, про розмову Трампа та Путіна після атаки на завод у Білому домі не повідомляли.

«Ні, я не задоволений нічим, що стосується цієї війни. Нічим. Зовсім не задоволений. Побачимо, що буде далі», – заявив Трамп.

Президент США додав, що «ми дізнаємося, як все буде далі» протягом двох наступних тижнів. Трамп наголосив, що в разі саботажу переговорів з боку Росії, на неї чекатимуть наслідки.

«Буде дуже важливе рішення через два тижні. Ось, чого досі немає тарифів та санкцій проти Росії», – сказав Трамп.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня росіяни атакували завод «Флекстронікс» у Мукачеві двома ракетами «Калібр». На момент удару на заводі перебували 600 працівників нічної зміни, щонайменше 19 із яких постраждали.

За даними Закарпатської ОВА, на відновлення заводу хочуть виділити до 16 млн грн з бюджету. Гроші планують виділити на відновлення підприємства, тому що він його функціонування залежать «тисячі сімей».