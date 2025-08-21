Наслідки удару по заводу в Мукачеві

Уражений у ніч на 21 серпня завод побутових приладів та електроніки «Флекстронікс» американської компанії Flex International планують відновити державним коштом. На відновлення заводу хочуть виділити до 16 млн грн, повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.

За словами Іванчо, завод виробляв побутові прилади, й на ньому працювали 2600 фахівців. Державні кошти планують виділити на відновлення підприємства, тому що він його функціонування залежать «тисячі сімей».

«ОВА та Мукачівська громада допоможуть компанії відновити функціонування. Вже комунікуємо із заступником керівника Офісу Президента Віктором Микитою і Мінекономіки. Після завершення робіт з ліквідації наслідків ракетного удару розпочнемо формувати пакет документів на оперативне отримання державної допомоги на відновлення виробничих потужностей. Йдеться про суму до 16 млн грн», – написав заступник голови ОВА у фейсбуці.

Крім того, місцева влада розпочала роботу щодо можливого працевлаштування працівників постраждалого заводу на інші підприємства.

За словами Василя Іванчо, за минулий рік «Флекстронікс» сплатило понад 340 млн грн податків, протягом 2025 року – понад 285 млн грн. Зазначається, що США інвестували у завод приблизно 24,5 млн доларів.

Зазначимо, американська компанія Flex є другою в світі з контрактного виробництва цивільних побутових приладів, електроніки та дизайну. У компанії є партнерська співпраця з Nike, Google, Teradata, Bose та Lenovo.

На початку 2000 року Flex відкрило виробництво на Закарпатті. Новий завод «Флекстронікс» у Мукачеві відкрили 2012 року. Серед продуктів, які виробляє підприємство – фітнес-трекери і пристрої медичного моніторингу, промислові і телекомунікаційні продукти.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня росіяни атакували завод двома ракетами «Калібр». На момент удару на заводі перебували 600 працівників нічної зміни, 19 із яких постраждали.