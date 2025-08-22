Технологія з Німеччини передбачає ресайклінг старого покриття і здешевлює ремонт

У Львівській громаді випробують німецьку технологію ремонту доріг NovoCrete. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради з посиланням на першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка.

В Україні технологію NovoCrete застосують вперше. Вона полягає в тому, що старе покриття подрібнять і додадуть в нього гідравлічний в’яжучий матеріал NovoCrete.

«Тобто старе покриття дороги зрізають, облаштовують основу дороги із щебеню та піску, тоді старе покриття перемелюють і додають до нього NovoCrete. І тоді вкладуть асфальт», – пояснив Андрій Москаленко.

Технологія покликана зробити покриття дороги більш міцним і морозостійким, гарантія на таке покриття становить 10 років. Окрім того, її використання має здешевити та прискорити ремонти.

Зараз у Львові остаточно погоджують ділянку, де вперше застосують німецьку технологію. Це відбудеться завдяки договору співпраці у впровадженні нового методу, що в п’ятницю, 22 серпня, підписали німецький уряд та Національний університет «Львівська політехніка».

За словами Андрія Москаленка, німецькі партнери профінансують використання технології у Львові. Роботи планують розпочати вже восени.