У червні 2025 року Львівська обласна рада повідомила, що планує об'єднати Дім Франка та музей Грушевського й створити «Національний комплекс меморіальних музеїв Івана Франка та Михайла Грушевського». Новина викликала публічний резонанс і обговорення через два місяці – 19 серпня в облраді відбулись громадські слухання, на які прийшли десятки львів'ян. Це музейники, культурні менеджери, художники та викладачі університетів. Вони розділилися на три групи – прихильники й противники об'єднання та ті, хто проти обох рішень.

ZAXID.NET відвідав тригодинне обговорення і розповідає, як культурна спільнота говорила й сварилася про об'єднання музеїв, слухала аргументи та чи вдалось дійти до спільного рішення.

Дев’ятнадцять тисяч відвідувачів проти п’яти

У великій залі доставляють стільці. Частина охочих долучитися до громадського обговорення приєднується через зум. Депутат від «Євросолідарності» Святослав Шеремета розповідає, що дискусію ініціювало товариство «Холмщина».

«Ініціатива (об'єднати музеї) пішла від обласної військової адміністрації. Хочу проінформувати громадськість, що вже відбулося засідання двох профільних комісій. Комісія культури та інформаційної політики, яку я представляю, не дали позитивного результату. Ми вважаємо, що таке рішення надзвичайно відповідальне й має пройти обговорення громадськості, науковців, музейників. Тому ми дуже радо відгукнулися на пропозицію "Холмщини"», – говорить Шеремета.

Учасники громадського обговорення 19 серпня. Фото ZAXID.NET

Керівниця «Холмщини» Ірина Гринь каже, що товариство «стояло біля джерел створення цього музею» й хоче, щоб інституція залишалася в тому статусі, який є. Модеруватиме зустріч історик Андрій Гречило.

На пропозицію керівника юридичного відділу Львівської облради Ярослава Гасяка спочатку послухати про ідею та концепцію об'єднання, а потім дискутувати навколо неї, різко відреагував Святослав Шеремета. Він заявив, що влада хоче нав'язати свою думку.

«Пані Ірино, не давайте владі й місцевому самоврядуванню нав'язувати свою думку, дякую», – сказав депутат.

Директор Львівського історичного музею Роман Чмелик не погодився з ним й наголосив, що перед суперечкою треба з'ясувати, про що саме суперечка.

Заступник голови товариств депортованих українців «Закерзоння» Олександр Волошинський обурюється, що хтось з депутатів назвав музей Грушевського «слабим». «Мене болить, що виникло питання ліквідувати музей Грушевського й приєднати до якогось іншого музею… І що ж тут обговорювати? Такої думки не повинно навіть виникати! Не треба глумитися над постаттю Грушевського! Ця ідея хибна, яка не повинна навіть існувати, коли йде повномасштабна війна. Раніше за совєтів не можна було слова сказати про Грушевського. А тут в когось виникла думка, що музей треба ліквідувати! Ну, приєднати… Хіба це може бути в наш час? Москалі будуть раді», – виголошує Волошинський.

Частина залу аплодує. Ярослав Гасяк знову просить вислухати ідею. Святослав Шеремета наголошує, що влада не має втручатися й говорить, що «тут розігрується якийсь сценарій». Старша наукова співробітниця музею Грушевського Ольга Тернавська закликає зачитати лист від фонду Івана Франка, який виступив проти об'єднання. Минає пів години обговорення плану громадського зібрання.

Модератор Андрій Гречило погоджується вислухати ідею обласної адміністрації. Директорка департаменту з питань культури, національностей і релігії Львівської ОВА Ірина Гаврилюк розповідає, що музеї мають різні статуси – державний та національний. Після об'єднання музей Грушевського підвищить статус також буде національним, отримає кращий менеджмент.

Ірина Гаврилюк порівняла роботу музеїв за 2024 рік. У музеї Грушевського було 24 штатні працівники, а в Домі Франка – 49. Музей Грушевського торік відвідали приблизно 4800 людей (2900 за квитками й 1985 за безкоштовним входом), а Дім Франка – 19 тисяч людей ( 11457 за квитками й 7569 за безкоштовним входом). Відповідно, перша установа заробила 185 тис. грн, а друга – 1,357 млн грн. Гаврилюк додала, що музей Грушевського отримав 52 тис. грн від додаткової діяльності (благодійних внесків), а музей Франка – 1,512 млн грн.

«Ще один чинник, щоб об'єднати й додатково стимулювати науковців в музеї Грушевського – це заробітна плата. Середня заробітна плата в Домі Франка цього року становить 17,5 тис. грн, а в музеї Грушевського – 11,9 тис. грн. Ще раз наголошую, що ні про яку ліквідацію мова не йде. Йдеться лише про об'єднання двох музеїв на рівноправних засадах. Музейні експонати залишаються на своїх місцях. Щодо працівників музеїв, то також передбачено в рішенні, що ми зобов'язані працевлаштувати всіх», – наголошує керівниця департаменту.

Вона розповідає, що в Україні є дуже багато успішних музейних комплексів, зокрема Національний музей у Львові та Львівська галерея мистецтв. Одним із прикладів Гаврилюк називає Музей історії Києва, в складі якого функціонує ціла низка меморіальних музеїв, зокрема київські музеї Михайла Грушевського та Михайла Булгакова. Частина залу сміється й починає шуміти.

Директорка департаменту з питань культури Ірина Гаврилюк. Фото ZAXID.NET

Першим запитання ставить професор Львівського університету Івана Франка Ярослав Гарасим. Впродовж обговорення він критикуватиме ідею об'єднання.

«Яких результатів неможливо досягнути без приєднання? Просто підняти ефективність музею, оголосити конкурс (на посаду директора), набрати молодих спеціалістів. З чим вони не впораються без приєднання?», – запитав Гарасим.

Ірина Гаврилюк запитала, чи працюватимуть спеціалісти за 11 тис. грн й зазначила, що національний статус дасть можливість підняти зарплату.

«Дякую, що ви відповідаєте запитанням на запитання, це дуже вправно, по-чиновницьки, але в чому проблема підняти зарплату?», – каже Ярослав Гарасим і отримує оплески.

Ярослав Гарасим. Фото ZAXID.NET

Директорка департаменту хоче продовжити пояснювати, але її перебиває модератор і дякує за відповідь. Однак до Ірини Гаврилюк звертається інший професор Львівського університету – Олексій Сухий. Його репліка також викликає оплески й схвальні вигуки.

«Пані Ірино, як писатимете якісь речі, щоб нам оприлюднювати, то ви, будь ласка… Не знаю, чи це помилка, чи це просто так ви думаєте. У вашому тексті, ви фактично музей Грушевського прирівняли до музею Булгакова. Чи ви знаєте, хто такий Булгаков? Як ви могли це написати й нам озвучити?», – говорить Сухий.

Ірина Гаврилюк каже, що все розуміє, але такий музей досі існує.

Наразі виконувачкою обов'язків директорки музею Грушевського є Марта Волошанська, яка донедавна працювала в Домі Франка. Вона каже, що вілла Грушевського не може похвалитися наявністю кандидатів наук та науковими виданнями. За словами Волошанської, позиція колективу щодо приєднання неоднакова. Проте вважає, що це піде на користь і підсилить команду.

Депутатка обласної ради від «Євросолідарності» Соломія Риботицька запитала, чому виконувачкою обов'язків керівника музею Грушевського призначили працівницю музею Франка, а не заступницю колишньої директорки Марії Магунь. Марта Волошинська зазначила, що заступниці не було.

«Марію Карпівну (Марію Магунь) відправили на пенсію до закінчення її контракту, а після того вже змилувались і дали їй дозвіл на заняття наукою. Ви поставили з іншого музею заступника. Чому?», – запитує Риботицька.

Волошанська переконує, що колишній директорці запропонували можливість працевлаштування, бо вважали її корисною для музею.

Викладачка Львівської національної академії мистецтв Олеся Дацко каже, що обговорення почалось не з того боку. Вона запитує, як рішення про об'єднання сприйме міжнародна спільнота.

«Як ми виглядатимемо перед міжнародною спільнотою? Як пояснити людям, що фактично музей першого президента України Грушевського ми об'єднуємо з літературним музеєм. Яку національну ідентичність у цьому випадку ми враховуємо? З позиції національної безпеки, національної ідентичності, політичної ідентифікації кому це вигідно? Особисто вважаю, що музей Грушевського в обов'язках держави є зробити з нього зразковий музей. Але це не робиться об'єднанням. Ми ж не об'єднуємо якусь обласну раду з Верховною, бо та працює ефективніше. Як зовнішні стейкхолдери сприймають об'єднання музею першого президента й відомого політичного діяча в одне ціле», – з надривом говорить Дацко й отримує неоднорідні оплески.

Хтось з присутніх називає запитання дуже влучним. Марта Волошанська зауважує, що тут не обговорюють питання національної безпеки. У залі починається гамір. Модератор нагадує про обмеження в часі й що висловились не всі.

Учасники громадського обговорення. Фото ZAXID.NET

Історик Орест Круковський з Львівського історичного музею повертається до питання зарплати: «Музейників завжди цікавило питання зарплати. Музеї без національного статусу животіють на мізерні зарплати. Якщо музей Грушевського приєднається до музею Франка, то зарплати піднімуться у всіх працівників чи тільки у кількох?».

Марта Волошанська відповідає, що не йдеться про підвищення зарплати лише для керівника – це стосуватиметься працівників, які формують музей, а не обслуговуючого персоналу.

Обговорення зарплат перериває депутат Святослав Шеремета. Він розповів, що пропонував Львівській ОВА зробити віллу Грушевського протокольним місцем для зустрічей міжнародних делегацій, але його проігнорували. Шеремета закінчує репліку запитанням до представниці ЛОВА: «Чи отримував музей належну фінансову підтримку з обласного бюджету». Отримує ствердну відповідь.

Через зум до обговорення приєднується голова Українського товариства в Любліні Григорій Купріянович. Його промову погано чутно, але з окремих реплік зрозуміло, що він проти об'єднання. Професор Олексій Сухий палко його підтримує і каже, що саме Купріянович хотів встановити в Холмі пам'ятник Грушевському. Сухий просить уявити ситуацію, коли б в Польщі захотіли об'єднати музеї Пілсудського з Міцкевичем.

«Треба відділити політичні спекуляції та маніпуляції від конкретних фактів і професійної позиції»

Черга висловитись доходить до директора Дому Франка Богдана Тихолоза. На його думку, навколо ідеї об'єднання музеїв є комунікаційне непорозуміння.

«Це штучне роздування конфлікту. Переконаний, що в цій залі всі мають тверду світоглядну позицію. Нікому не треба доводити, що Франко й Грушевський видатні постаті в українській історії. Для мене й для наших команд музей Франка й Грушевського не сьогодні зустрілися, ми живемо через паркан. Грушевський і Франко однаковою мірою творці національної ідентичності, не треба влаштовувати змагання. Не ми обрали добросусідство Франка й Грушевського. Вони самі хотіли бути сусідами й мешкали разом», – каже Тихолоз.

Директор Дому Франка Богдан Тихолоз. Фото ZAXID.NET

У залі лунає сміх. Хтось з присутніх запитує, чи Франко й Грушевський хотіли спільний музей. Тихолоз дякує за жарт і називає його дотепним.

За словами директора Дому Франка, обидва музеї вже є цілісним історико-культурним та архітектурним комплексом, бо відвідувачі ходять в обидві установи. Тихолоз наголошує, що це зробили не музейники, а самі Франко й Грушевський, які вирішили бути сусідами. Однак, як говорить Тихолоз, музеї мають різне матеріально-технічне забезпечення та показники ефективності.

«Неправда, що це якась зрада, намагання знищити музей Грушевського. Музеї Франка і Грушевського мають зберегти свою суб'єктність. Ширяться плітки, що ініціаторами є Тихолоз чи Дім Франка. Чесно, браття і сестри, маємо досить роботи в Домі Франка. У нас прекрасна вмотивована команда й ми готові працювати далі в будь-якому форматі. Неправда, що метою є економія грошей, скорочення, оптимізація в поганому сенсі слова. Це історія взагалі не про гроші, а про те, щоб нам не було соромно», – сказав Тихолоз.

Він запевнив, що приміщення і земельна ділянка залишається в комунальній власності. За словами Тихолоза, неправдою є і те, що в музеї Грушевського все чудово: установа не має членів міжнародної ради музеїв, працівників з науковим ступенем, аспірантів. Крім цього, за останні п'ять років установа не отримала жодного гранту та не створювала пакети проєктно-кошторисної документації.

«Вибачте, але грибок у підвалах. Які можуть тоді бути фонди? Є аварійне дерево. Це прекрасний розкішний бук, яким ми милуємось, але який нависає над вулицею. Є потреба в відновленні історичної хвіртки й входу до музею. Найгірше, що можемо зробити для національної безпеки й ідентичності, це сказати: "Лишімо в спокої музей Грушевського. Хай він як розвивався, то так і розвивається". Іван Франко й Михайло Гуршевський не були ворогами, як їх намагалася показати радянська влада. І намагання їх розділити штучно й звести високий паркан між музеями – ось це є загроза національній безпеці. Треба відділити політичні спекуляції та маніпуляції від конкретних фактів і професійної позиції», – наголошує Тихолоз.

«Це чудово, що є час на вивчення грибків в сусідньому музеї», – іронізує модератор.

«Але грибки є і в обох музеях!», – вигукує старша наукова співробітниця музею Грушевського Ольга Тернавська.

Противники об'єднання закидають Тихолозу, що оскільки він франкознавець, то в об'єднаному комплексі фігура Франка переважатиме над Грушевським. Це буде іміджевим ударом. Тихолоз намагається пояснити, що директор – це передовсім менеджер і управлінець. Його перебиває модератор Андрій Гречило. Заступник голови Львівської ОВА Іван Собко просить, щоб Тихолоз договорив, бо коментарі учасників обговорення стосувалися саме його.

«Так, я до вас звертаюсь. Не треба тут встановлювати порядки. Тримайте себе в руках», – сказав модератор до Собка.

Депутат Шеремета починає переконувати всіх, що музей Грушевського точно ліквідують, бо він читав документацію. Очільниця департаменту культури Гаврилюк пояснює, що не можна об'єднати установи без припинення юридичної особи.

«Мені шкода, що ці громадські слухання Холмщина не ініціювала три роки тому. Що робити з музеєм Грушевського при такому стані речей. Де всі були, що допровадили музей до стану майже мертвого. І лише зараз, коли є люди, які за це відповідають поставили питання про створення нової якості двох музеїв, в якій більше виграє музей Грушевського, бо музей Франка й так це все вже має. Ми повинні бути вдячні, що є ініціативні люди, які хочуть зробити з цього майже небіжчика музею Грушевського сучасну установу», – говорить директор Львівського історичного музею Роман Чмелик.

У залі починаються крики. Найгучнішим є голос працівниці музею Грушевського Ольги Тернавської.

«Прекрасну ви намалювали картину! А де ви були, директори музеїв, коли була потрібна допомога? Оголосіть конкурс на директора. Зміцніть музей молодими працівниками! І музей самостійно працюватиме. Пан Тихолоз каже, що йому не потрібний той музей, то чого він збирає Раду директорів? Він сказав, що йому не потрібний той клопіт! Для чого це було казати? Тихо! Для чого було казати, що бук нещасний падає? А ви не знаєте, що Марія Карпівна дала Марті (Волошанській) цілу папку, скільки ми літ займалися тим буком?... За що воюють наші хлопці? Може я емоційно говорю, я перепрошую, я так просто говорю», – вигукує Ольга Тернавська.

Старша наукова співробітниця музею Грушевського Ольга Тернавська. Фото ZAXID.NET

Минуло понад дві години обговорень. Із зали виходять люди. Публіцист Зиновій Суходуб вирішив пригади, як презентував свою книгу у віллі Грушевського. Він завершує промову декламацією вірша. У залі знову лунають виступи, де Львівську ОВА звинувачують у ліквідації музею.

«Ніхто нічого шито-крито не робив, панство! Ми відкрито проговорили з людьми. Підходить – не підходить, давайте думати. Бо так як є лишати не можна. Ми не влаштовували нічого підкилимного. Не маніпулюйте словом ліквідація. Такими словами ви робите цю непотрібну дискусію», – сказав заступник голови ОВА Собко.

«Дайте рішення, а не просто цькуйте людину. Це совок, найгірше, що може бути»

На підтримку Богдана Тихолоза виступив галерист Павло Гудімов. Він сказав, що частина присутніх на обговоренні не чує суті ідеї.

«Вони прийшли сюди заангажованими, використовують неприємні порівняння, фрази про знищення. Це те, що не дуже припустимо, коли ми говоримо саме не про політизацію, а саме про культуру й музейництво. Наскільки я розумію, музей (Грушевського) є в певному занепаді. Це не хочуть визнавати ті, хто має стосунок до музею. І це призводить до напруженого конфлікту. Другий момент, який мені надзвичайно неприємний. Треба розуміти, що культура – це люди. Ти не можеш замінити одного директора на іншого, щоб нічого не змінилося. Це дуже чутливий момент. Маємо у Львові певний феномен музейної справи. Він не виник на порожньому місці. У цього феномену є вмотивовані люди. Навіть коли їх цькуватимуть, вони робитимуть своє. Сьогодні я побачив, як демотивують потенційного керівника музею, який є надефективним в Україні. Богдан Тихолоз – це феномен і таких як він одиниці у всій країні», – сказав Павло Гудімов.

Він закликав довірити Тихолозу управління музеєм й через кілька років поглянути на результати. Керівниця товариства «Холмщина» Ірина Гринь сказала, що до цього не всі зможуть дожити.

«Це дуже складний коментар. Особливо сьогодні. Це звучить надзвичайно гостро. Але коли говоримо про сьогоднішню ситуацію, то я оцінюю його як спекулятивний. Дай Бог, щоб Богдан дожив і зробив цю роботу. Якщо ви не хочете довіритися професіоналу, то дайте рішення, а не просто цькуйте людину, тому що він щось запропонував. Це совок, найгірше, що може бути. Я нещодавно подивився фільм Рязанова "Гараж". Це жахливо», – завершив промову Гудімов.

Засновник «Я Галереї» Павло Гудімов. Фото ZAXID.NET

Вчена секретарка музею Грушевського Софія Легін сказала, що не є прихильницею ні об'єднання ні того, щоб лишати так як є.

«І один варіант, і другий, має свої плюси й мінуси. Менеджер – це прекрасно, новий менеджер – чудово. У мене питання до всіх присутніх - хто з науковців готовий відкинути 80% своєї наукової праці, прийти на конкурс і стати директором музею? Коли три роки тому був конкурс, то я не побачила жодної кандидатури, крім Марії Карпівни. Об'єднання, це, можливо, не найкращий варіант, але хоча б якийсь із запропонованих», – каже музейниця.

На виступи прихильників об'єднання музеїв емоційно реагувала музейниці Валентина Кухар. Вона демонстративно закочувала очі й насміхалась з виступів.

«Питання менеджменту завжди дуже болісне. Я музеєзнавець з 35-річним стажем. Починала свою діяльність в музеї Івана Франка. З чим ми зіштовхнулися в цьому випадку. До якої системи менеджменту належить Україна? Ми маємо класичний зразок менеджменту західного, який передбачає, що проєкт розпочався, він може не скінчитися, занепадати, перебувати на різних стадіях, але завжди знайдеться інший проєкт, який підтримають ті ж самі люди. І на прикладі Богдана Тихолоза ми це бачимо. Проєкт об'єднання музеїв Івана Франка вже започаткований. І раптом він розчинився в повітрі», – каже Валентина Кухар.

Валентина Кухар. Фото ZAXID.NET

З зали вигукують, що з нічого не розуміють з виступу музейниці. Вона не зважає і продовжує говорити. Її виступ виявився перевантаженим абстрактними термінами й залишив у залі більше здивування, ніж відповідей.

«Я працювала в цьому музеї. Я в курсі. Наступне, що було – класичні зразки західного менеджменту вони все ж таки були. Якби ми говорили про Україну, то чи завжди вона стояла на позиціях західного менеджменту? Ні. Ми не з'ясували, якої системи менеджменту дотримуватимемось, але почали розв'язувати глобальні менеджеріальні проблеми. За цим питанням зовсім не проглядається питання нашої європейськості. Європа стоїть на засадах мультикультуралізму. І є країни, які стоять на позиціях, назвемо їх умовно, гранд-наратив. Це великі наддержави, які прагнуть до глобального домінування. Якщо ми порушуємо питання – ми європейці чи ні. Якщо ми стоїмо на позиціях мультикультуралізму, нам об'єднувати ці музеї взагалі ні до чого. Головну роль в суспільстві виконує інститут цілепокладання. І цей інститут реалізує політика», – виголошує Валентина Кухар.

Модератор обриває її промову. Підсумки підбиватимуть ще за пів години.

Учасники рекомендували депутатам ЛОР, за якими й буде остаточне рішення, ознайомитися з відеозаписом обговорення. Конкретних резолюцій вирішили не ухвалювати.