У Львівському муніципальному мистецькому центрі триває виставка Ярини Шумської «Затамувавши подих». Художниця, добре знана як дуже талановита перформерка, цього разу представила живописні твори. Експозиція, що розташувалась у трьох залах, є не виставкою картин у традиційному розумінні. Полотна тут стають частинами інсталяцій, хоч і дуже активними та промовистими частинами.

«Затамувавши подих – про втрату близької, рідної людини, втрату коханого, найближчого друга, надійної опори, втрату горизонту зрештою. Але водночас і про переживання цього досвіду та рух далі – до життя та у життя, приймаючи постійне балансування та крихкість як даність, як перманентний стан», – описує тему виставки кураторка виставки Дарина Скринник-Миська.

Кожна зала стає персональним досвідом і художниці, і, слідом за нею, глядача. Затамувавши подих ми пізнаємо власні страхи та емоції. Ті, хто слідкують за творчістю художниці, давно мали змогу переконатись, як точно та водночас метафорично вміє вона говорити про важливе. Тепер це її вміння зафіксоване й в експозиції муніципального центру.

«Проживаючи досвід втрати – людина змінюється, у новий спосіб відчуває, сумує, радіє. Цей шлях відображений в тілі. Воно все пам’ятає, поєднуючи внутрішній і зовнішній світ. Воно збалансоване, коли є відчуття заземлення і тривання, коли воно в дії. У перформансі, тіло постійно в усвідомленому русі. Мабуть, тому ця практика є настільки актуальною сьогодні. Перформанс – це також про співбуття з іншою людиною. І саме в іншому, ми можемо краще розгледіти себе. Інколи ми повторюємо чиїсь рухи, щоб поговорити з власним тілом, з собою. Нам усім важливо сьогодні мати за що триматися, щоб діяти, допомагати, бути присутніми одне для одного. У тілі чи не кожного з нас, знайдеться болюче місце, що потребує загоєння. Та коли рани наповнюються любовʼю, наступає зцілення, що дає віру і силу творити, отже, життя», – розповідає про свою мистецьку практику Ярина Шумська.

В рамках виставки заплановані кураторські та авторські екскурсії й воркшопи, їх анонси з’являтимуться на сторінках соціальних мереж Муніципального мистецького центру.

Довідка: Ярина Шумська (нар. 1989, Львів) – міждисциплінарна художниця, перформерка, кураторка та лекторка. Живе та працює у Львові. Її мистецька і дослідницька практика зосереджена на понятті присутності, що виражена через тіло і візуальний знак, який воно творить. Присутність як вияв “тут і зараз”, сказане і недомовлене, що ми вербалізуємо і що залишається між рядками. Закінчила Львівську національну академію мистецтв. Стипендіатка програми Міністра культури та національної спадщини Польщі «Gaude Polonia», номінантка конкурсу молодих українських художників «MYXi» (2015), ІІ Молодіжної бієнале сучасного мистецтва України (2019). Авторка персональних виставок і мистецьких проєктів в Україні, Польщі та Іспанії. Учасниця численних виставок, конференцій та фестивалів перформансу в Україні, Європі, Азії та Америці. Співорганізаторка та співкураторка «Школи перфомансу» (2019), онлайн-резиденції «На місці» та «Архів перформансу. Україна» (2020), Міжнародного фестивалю «Дні мистецтва перформанс у Львові» у співпраці з чеським FNAF (2024, 2025). Нещодавні роботи були представлені на фестивалі Nostre Mar (Перпіньйон, Франція), Венеційському міжнародному тижні перформансу VIPAW (Венеція, Італія), у Мататойо (Рим, Італія), Arctic Action (Шпіцберген, Норвегія).