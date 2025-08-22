Крім того, США перестануть видавати робочі візи далекобійникам-іноземцям

Адміністрація президента США Дональда Трампа перегляне понад 55 млн чинних віз іноземців, щоб виявити, чи порушують вони правила в’їзду чи перебування в країні. Порушників депортують, повідомили у п’ятницю, 22 серпня, у пресслужбі Державного департаменту США інформаційному агентству Associated Press.

У пресслужбі Держдепу заявили, що всі власники американських віз, зокрема туристи, підлягають «постійній перевірці» з метою виявлення будь-яких ознак того, що вони можуть бути непридатними для отримання дозволу на в’їзд чи перебування в США. В разі виявлення порушень візу анулюють, а її власника депортують зі Сполучених Штатів.

Йдеться про перевірку 55 млн віз іноземців – як тих, хто перебуває на території США, так і тих, хто перебуває зі їхніми межами. Заступниця директора програми імміграційної політики США в Інституті міграційної політики Джулії Джелатт пояснила, що витрачати ресурси країни на людей, які можуть ніколи не повернутися до США, може бути недоцільним.

Серед порушень, які шукатимуть:

перебування в США після закінчення дозволеного терміну

злочинну діяльність

загрози громадській безпеці

участь у терористичній діяльності або надання підтримки терористичній організації

Крім того, США припинить видавати робочі візи водіям комерційних вантажівок. Про це заявив на своїй сторінці в Х держсекретар Марко Рубіо. Рішення вже набуло чинності.

«Зростаюча кількість іноземних водіїв, які керують великими тягачами з причепом на дорогах США, ставить під загрозу життя американців та підриває засоби до існування американських далекобійників», – заявив Рубіо.

Зазначимо, за офіційними даними, станом на 2025 рік в США зареєстровані близько 4 млн далекобійників. Станом на 2024 рік іммігранти становлять близько 18% від усіх водіїв, а кількість водіїв вантажівок іноземного походження зросла більш ніж удвічі до понад 720 тис. людей станом на 2021 рік. Частина мігрантів-далекобійників – вимушені переселенці з України, які переїхали до США після початку повномасштабного вторгнення Росії.